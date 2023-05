Puntando Istanbul: Euroderby da quasi 100 milioni

L’Inter gioca stasera l’andata della semifinale di Champions League contro il Milan. Superando con merito l’euroderby e accedendo alla finale, i nerazzurri potrebbero incassare quasi 100 milioni

Eccoci arrivati alle semifinali di Champions League 2022-2023. Quanto ha guadagna il club nerazzurro finora? E fino a che cifra potrebbero arrivare i ricavi in caso di finale? In base ai premi fessi e ai bonus accessori, la vittoria all’euroderby potrebbe portare nelle casse dell’Inter un vantaggio economico cumulativo vicino ai 100 milioni.

La Champions League è uno dei tornei sportivi più ricchi al mondo. Già lo scorso anno la UEFA ha deciso di aumentare i premi economici previsti per chi partecipa alla coppa, anche per smorzare le volontà scissioniste dei club interessati allo sviluppo della Superlega. Anche quest’anno, dunque, l’organismo ha investito 2,02 miliardi in totale.

Due anni fa l’investimento totale era di 1,95. E nel 2024 la cifra potrebbe crescere ancora, fino a toccare i 3,5 miliardi. Tutte e trentadue le quadre partecipanti ai gironi hanno guadagnato con la sola iscrizione al torneo circa 15,64 milioni. E la stima cresce con ogni vittoria e al passaggio ai turni successivi.

Oltre a pagare premi per le gare effettivamente giocate, la UEFA permette ai club di incassare altri fondi in base ai risultati. Altre fette di guadagno dipendono dal ranking storico e dal market pool. Nella fase a gironi ogni squadra ha ricevuto per ogni vittoria 2,8 milioni e 930.000 euro per ogni pareggio.

Quasi 100 milioni in caso di vittoria nell’euroderby: l’Inter punta a salvare la stagione economica con la Champions

L’Inter ha perso due partite (contro il Bayern) ne ha vinte tre (una con il Barcellona e due con il Plezen) e ha pareggiato una sola volta (Barcellona). Quindi ha guadagnato quasi 10 milioni in tutto. Con il passaggio agli ottavi sono entrati altri 9,6 milioni. Grazie ai quarti sono entrati 10,6 milioni. Poi con l’euroderby (le semifinali) il premio di entrata è di 12,5 milioni.

L’accesso alla finale di Istanbul porterebbe nelle casse altri 15,5 milioni. In più, il club vincitore della Champions otterrà un bonus finale da 4,5 milioni. In pratica, se si sommano tutti i vari passaggi di turno, il vincitore incassa solo come premi fissi più di 52 milioni. Altri 50 milioni sono però divisi in base ai premi vittoria, al ranking storico, che si basa sul rendimento delle squadre negli ultimi dieci anni, e al market pool. Per il ranking si può guadagnare da 1 milione a 37 milioni circa. Grazie al market pool possono entrare fino a 6 milioni.

In generale, un club di primo piano quindi che dovesse vincere questa edizione della Champions League potrebbe incassare intorno ai 120 milioni. A questa cifra si devono poi aggiungere tutti gli incassi del botteghino e i bonus dai vari sponsor (che l’Inter non otterrebbe da DigitalBits, che è già insolvente per i premi passati).

Le percentuali delle entrate nette

Le entrate nette disponibili per i club partecipanti alla Champions sono suddivise in quattro sezioni. Dei fondi messi a disposizione dalla UEFA il 25% è destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro in tutto). Poi il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni). Un altro 30% viene assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600 milioni). Infine il 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro).

Finora gli incassi relativi al solo ranking sono stati di 37,6 milioni per i nerazzurri e di 38,6 per i rossoneri. In caso di passaggio alla finale la UEFA riconosce 15,5 milioni, ma l’euroderby garantirà anche un forte incasso dai biglietti stadio. Per il successo in finale ci sono in palio altri 4,5 milioni, che porterebbero Milan o Inter a oltre 100 milioni di entrate dalla competizione europea.

Così, riepilogando, fino a questo momento la Champions League ha garantito 85,3 milioni all’Inter e 85,7 al Milan. Un’altra ventina di milioni arriveranno per chi accederà alla finale. L’euroderby dunque vale oro: porterebbe a incassare quasi 100 milioni.