Triplo assalto a Barella: 80 milioni cash

Il centrocampista nerazzurro è stretto nella morsa di tre pretendenti dalla Premier League, pronta l’offertona cash al cospetto dell’Inter

Nicolò Barella fa gola a mezza Europa. Non di certo una novità, visto il valore espresso in campo con la maglia dell’Inter nelle ultime stagioni e ieri sera col Milan. Un crescendo di intensità e determinazione, anche quando le prestazioni complessive della squadra nerazzurra non hanno rispecchiato le attese iniziali.

Nonostante il suo desiderio sia quello di continuare la propria avventura da vero protagonista anche in Champions League, la società potrebbe non essere dello stesso avviso laddove sussistano le condizioni di cessione dietro lauto compenso. Si tratterebbe di almeno 80 milioni di euro, versabili soprattutto da qui club di Premier League che continuano a tenere altissime le aspettative su di lui.

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, oltre al Real Madrid anche Chelsea, Newcastle United e Liverpool si sarebbero messe sulle sue tracce per affondare il colpo di spessore la prossima estate al momento dell’apertura dei battenti della nuova sessione.

Calciomercato, Barella piace in Premier: l’Inter resiste

I ‘Blues’ sono alla ricerca di un centrocampista di movimento per rivalutare il reparto su cui il presidente Todd Boelhy ha intenzione di investire ancora per rilanciare un progetto tecnico finora piuttosto deludente.

I ‘Magpies’, invece, sono a caccia di profili utili allo slancio definitivo in Champions, conquistata con orgoglio nel corso di una stagione incredibile grazie alle risorse investite dal fondo arabo ‘Pif’, lo stesso che tempo addietro aveva sondato l’Inter.

Quanto ai ‘Reds’ di Jurgen Klopp, invece, persiste il sogno di ritorno al protagonismo vissuto qualche stagione fa al netto di qualche uscita proprio a centrocampo come Arthur – in prestito dalla Juventus – e Naby Keita in scadenza di contratto.

Barella, in tutti e tre i casi, rappresenterebbe una mossa azzeccata. Al momento, però, il club nerazzurro non ha ancora espresso la propria posizione in merito alla cessione e finché non pioveranno offerte ufficiali al cospetto di Giuseppe Marotta non ci si muoverà in nessuna direzione al di fuori della permanenza. Il centrocampista è infatti prezioso per Simone Inzaghi e c’è voglia per farlo restare tale.