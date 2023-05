Al posto di Lukaku: l’Inter su Vinicius e Rodrygo a 70 milioni

Vinicius e Rodrygo del Real Madrid all’Inter. L’eclatante e inaudita suggestione è stata pronunciata da un agente FIFA, che ha voluto far il punto sul mercato interista degli ultimi anni

Nell’agosto 2019 Antonio Conte riuscì a far arrivare a Milano il suo pupillo Romelu Lukaku. Per acquistarlo la società nerazzurra dovette versare al Manchester United 65 milioni di euro più 10 milioni di bonus. Il belga arrivò all’Inter con il difficile compito di sostituire il capitano Mauro Icardi, che dopo aver segnato 111 goal in nerazzurro, aveva deluso l’ambiente durante i suoi ultimi mesi di permanenza a Milano.

In 72 presenze in nerazzurro, dal 2019 al 2021, Big Rom ha messo a segno 47 reti, ha vinto uno Scudetto, ha concluso la prima annata eguagliando lo score realizzativo stabilito da Ronaldo nella stagione 1997-1998, è stato nominato miglior giocatore della UEFA Europa League 2019-2020 e miglior calciatore della Serie A 2020-2021. Sappiamo com’è finita: per 115 milioni di euro, il belga è tornato in Inghilterra, al Chelsea. E per i tifosi nerazzurri anche l’eroe Lukaku si è trasformato in una delusione.

C’è chi ha criticato fortemente il suo ritorno in prestito a Milano quest’anno, e chi ha anche messo in dubbio l’utilità del primo Lukaku. Cosa assurda se analizzata con almeno un briciolo di lucidità. Ma nel mondo del calcio le cose vanno così: ci si dimentica presto dei fatti.

Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, l’agente FIFA Sabatino Durante ha parlato di quello che sarebbe potuto essere l’attuale attacco dell’Inter, se Conte non avesse preteso nel 2019 Romelu Lukaku. Secondo Durante, l’Inter, con i soldi investiti per Lukaku, avrebbe potuto prendere Vinicius e Rodrygo.

Vinicius e Rodrygo all’Inter: la strana teoria di Durante

Romelu Lukaku è pronto a dare il suo contributo per questa fase finale della stagione. Quest’anno è stato sfortunatissimo, ma sembra essersi svegliato. Dopotutto l’attaccante belga è già stato decisivo in occasione del doppio confronto con Porto e Benfica in Champions. E nelle ultime giornate è apparsi più in forma, anche se sta faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Nell’euroderby Inzaghi gli ha preferito il “vecchio” Dzeko, e non ha sbagliato: il Cigno è stato il migliore in campo e ha segnato una fantastica rete al volo. ruolo importante. Insomma, Lukaku è tornato ma non si è preso ancora l’Inter. E ormai sembra comunque troppo tardi per poter rendere memorabile, con i suoi goal e il suo impegno, l’ultima

Il belga è destinato a tornare al Chelsea, ma non è escluso che l’Inter provi a rinnovare il prestito. Dipenderà dai Blues e da quanto Lukaku insisterà con il presidente Todd Boehly. E proprio a proposito di Lukaku, Sabatino Durante ha rivelato un clamoroso retroscena. Il racconto insiste sul primo approdo di Lukaku all’Inter. Prima che i nerazzurri prendessero il belga, infatti, Marotta stava trattando altri nomi… “L’anno che l’Inter ha comprato Lukaku per 80 milioni, poteva prendere Vinicius e Rodrygo a 70 milioni totali“.

In realtà l’Inter non pagò Lukaku 80, ma qualcosina in meno. Poi nel 2019 Vinicius era già nel giro dei titolari del Real, e Rodrygo, lo stesso anno, giocò fino a gennaio nelle giovanili del Real, per poi passare in prima squadra: entrambi erano già valutati più di 40 milioni. Quindi, sì, è possibile che l’Inter potesse virare su uno dei due, ma di certo non avrebbe potuto prenderli entrambi (il Real non se ne sarebbe privato). E comunque Romelu Lukaku, in quegli anni lì, ha dato il massimo all’Inter, e l’investimento nerazzurro non può essere considerato un errore, dato che due anni dopo lo stesso giocatore è uscito a 115 milioni.