Prove di ‘scippo’ al Milan: 20 milioni per il nuovo Osimhen

Nerazzurri in contesa coi rossoneri per il bomber di Ligue 1 da record, la sfida potrebbe protrarsi anche nelle prime settimane della sessione estiva di mercato

Prestazioni incredibile e grande vittoria, grazie alle due reti di scarto saltate fuori nel giro una dozzina di minuti nella fase iniziale della partita. Così l’Inter strappa l’andata delle due semifinali di Champions League ai rivali storici del Milan e si proietta automaticamente sulla sfida di ritorno, quando sul terreno di gioco di San Siro a tinte prevalentemente nerazzurre gli uomini di Simone Inzaghi proveranno a scrivere davvero la storia.

Intanto Stefano Pioli si darà da fare per rimediare agli errori di una serata da dimenticare, mentre al direttore dell’area tecnica Paolo Maldini spetterà il compito di valutare tutte le criticità presenti in rosa per puntellarle a dovere in estate. A tal proposito, le due cugine milanesi potrebbero sfidarsi nuovamente anche fronte mercato per mettere le mani su un profilo in rapidissima ascesa nel calcio francese di Ligue 1. Si tratta del giovanissimo centravanti ventenne Elye Wahi, protagonista di una stagione estremamente positiva e già improntata verso il firmamento delle stelle europee. Diciassette reti in trenta presenze con la maglia del Montpellier, di cui quattro segnate in appena cinquantacinque minuti di gioco nell’ultima uscita ufficiale di campionato ai danni dell’incolpevole Olympique Lione. Non proprio l’ultima arrivata. Insomma, Wahi sta sbancando. Tanto che il valore del suo cartellino è schizzato ad almeno 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Wahi opzione per l’attacco e contesa col Milan

I rossoneri vorrebbero farci un pensierino come investimento sul futuro, considerando che Zlatan Ibrahimović è fermo da troppo tempo e Olivier Giroud sta iniziando a diventare abbastanza incostante. Oltre al fatto che l’età media dei due sfiora i quarant’anni. Anche i nerazzurri, però, avrebbero dalla loro la giusta motivazione per sostituire l’uscente Romelu Lukaku di rientro al Chelsea post prestito e il flop Joaquin Correa.

Per Inzaghi si tratterebbe di un colpo da maestro, ma le garanzie di Giuseppe Marotta sono ancora troppo poche perché in valutazione ci sono anche i profili di Mateo Retegui e l’ormai rodato Marcus Thuram. Entrambi sono infatti in pole per sostituire i due uscenti, mentre Wahi si accoderebbe soltanto come alternativa.