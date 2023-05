Antonello senza filtri: “Inzaghi capace, nessuna rivoluzione”

Le dichiarazioni del CEO nerazzurro a margine dell’incontro d’andata delle semifinali di Champions League contro il Milan, parole spese anche fronte stadio

Partita di carattere e risultato meritato per l’Inter nel primo dei due delicatissimi euroderby contro il Milan nella cornice dello Stadio San Siro, valevoli per le semifinali di Champions League.

A margine del match, sul quale molto è stato speso anche nello stesso post-partita sul canale televisivo di Prime Video, è intervenuto il CEO Corporate del club nerazzurro Alessandro Antonello, ospite dell’evento ‘Il Foglio Sportivo torna San Siro’ nel corso del quale ha trattato anche di altri punti di assoluta importanza strategica per il prosieguo dell’attività societaria in futuro. In primis la questione stadio, già ampiamente trattata nei mesi precedenti laddove l’Inter aveva presentato assieme ai rappresentanti del Milan un prospetto tecnico specifico in relazione alla costruzione di un nuovo impianto – opera avveniristica – in sostituzione dello storico Meazza. Il processo di rivalutazione del quartiere avrebbe inoltre un impatto notevole non soltanto sugli introiti dei due club ma anche sulla stessa immagine che avrebbe la città metropolitana di Milano nel mondo.

“Gli incassi di ieri sera, pari a circa 10 milioni di euro, sono stati un vero record. Ma potremmo fare ancora di più se ci fossero i servizi giusti perché in questo senso San Siro è ‘piccolo’. I principali club europei raggiungono fatturati annui di circa 130 milioni di euro soltanto derivanti dagli introiti stadio, noi a stento arriviamo a 70 milioni. Abbiamo lanciato l’idea del progetto quattro anni fa e abbiamo seguito tutto l’iter amministrativo, ma ci sono stati tanti intoppi lungo il percorso. Ci vedremo nuovamente con il sindaco per discutere della questione sul ‘secondo anello’ e ci auguriamo di ottenere risposte in tempi brevissimi“, ha dichiarato Antonello in prima battuta.

Tra mercato e Inzaghi, Antonello ammette: “Sostenibilità da mantenere”

“L’Inter ha lavorato duramente al progetto e riteniamo che San Siro sia ancora la location ideale per la costruzione del nuovo stadio, poi però se non dovessimo ottenere risposte veloci allora potremmo anche valutare l’ipotesi di una costruzione autonoma“, ha poi aggiunto sulla falsa riga delle manifestazione d’interesse da parte dei rivali rossoneri di ‘delocalizzare’ l’impianto in vero stile imprenditoriale.

Quanto alla questione mercato, Antonello ha dichiarato esplicitamente che l’Inter continuerà a tenere testa all’elemento della sostenibilità economica anche nei prossimi anni. “C’è ancora molto da fare ma per fortuna i risultati di squadra ci aiutano nel processo. Marotta lavorerà per rientrare nei parametri stabiliti. Non ci saranno rivoluzioni“, ha ammesso il CEO. Quindi tanto di cappello anche al tecnico Simone Inzaghi, protagonista assieme a tutti gli altri elementi della rosa per il comeback nelle fasi finali della stagione a testa alta: “Nonostante il Mondiale disputato lo scorso inverno sono stati stravolti tutti i canoni precedenti“.