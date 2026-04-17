Bomba Bastoni: “Da tifoso dell’Inter è una merda, ma non posso farci niente”

Il difensore nerazzurro non convocato per il match contro il Cagliari, ma sempre al centro del dibattito e delle critiche

Da due mesi a questa parte Alessandro Bastoni è nell’occhio del ciclone. Tutto è iniziato con la famosa espulsione di Kalulu provocata in Inter-Juventus, con tanto di esultanza per il rosso sventolato dall’arbitro La Penna al difensore francese. Poi l’infortunio nel derby contro il Milan, che ne ha condizionato le prestazioni in Nazionale con l’eliminazione contro la Bosnia. In mezzo tante critiche, anche pesanti.

E i rumors di calciomercato su una possibile cessione al Barcellona, per allontanarsi dal linciaggio mediatico in Italia. Di Bastoni ha parlato anche Simone Fontecchio, cestista NBA dei Miami Heats e tifoso interista: “Mi dispiace, perché è un giocatore dell’Inter e vederlo andare via non è bello. Ma penso che la situazione con i supporter italiani non sia delle migliori in questo momento”.

“Dopo tutto quello che è successo contro la Juve e nei playoff per i Mondiali, se dovesse andare via, probabilmente sarebbe un bene per la sua carriera. Auguro a Bastoni tutto il meglio. Ovviamente, da tifoso nerazzurro è una merda, ma non posso farci niente” conclude Fontecchio in una intervista al Mundo Deportivo.