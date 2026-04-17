Marotta esalta Chivu: “Superato anche il test della comunicazione”. Poi messaggio a Oaktree sul mercato

Le parole del Presidente dell’Inter prima della sfida col Cagliari valevole per la 33esima giornata di Serie A

Marotta ha di nuovo riempigo di elogi Cristian Chivu: “Ha superato anche il test della comunicazione – le parole a Dazn del Presidente dell’Inter prima della sfida col Cagliari e in relazione alla conferenza stampa di ieri del tecnico romeno – Ma prima di tutto apprezziamo il suo modo di lavorare. Ha dimostrato di essere all’altezza dell’Inter e tra gli allenatori giovani è uno dei migliori a livello europeo“.

Il rinnovo di Chivu ci sarà dopo la fine della stagione: “Ha già un contratto fino al 2027, ma l’aspetto contrattuale è puramente formale. Sono contento delle sue prestazioni. Ha dovuto pagare lo scotto nella gestione di una squadra che sicuramente genera molte pressioni. Ne capisce molto di calcio ed è un leader dello spogliatoio“.

Marotta ha confermato il gradimento per Palestra, avversario stasera: “Sono contento come italiano, visto che si parla tanto della crisi dei talenti del nostro Paese. Ha dimostrato coi fatti di essere all’altezza, ne apprezziamo le qualità ma è un giocatore dell’Atalanta“.

A ‘Sky Sport’, invece, il numero uno nerazzurro ha lanciato un ‘messaggio’ a Oaktree in merito alla strategia da adottare sul mercato per mantenere la squadra competitiva per i massimi traguardi, perlomeno in Italia: “Con una squadra di giovani talenti non si vincono le competizioni, per questo bisogna mixarli con i giocatori di esperienza. Dobbiamo essere bravi a perseguire la sostenibilità, però cercando sempre di vincere: questo deve essere il compromesso. Con giovani e giocatori di esperienza e con uno zoccolo duro di elementi italiani”.