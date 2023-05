All’Inter e non alla Juve: “E’ una possibilità”

Ritorno di fiamma per il centrocampista romano, nuova apertura fonte mercato da parte dell’amministratore delegato con pericoli concreti anche dalla Premier League

Superato il Milan nella prima delle due semifinali di Champions League, l’Inter è carica per affrontare tra le mura amiche di San Siro il Sassuolo, reduce da un momento di forma abbastanza altalenante e limitato dalla tanta stanchezza fisica. Non per questo la formazione di Simone Inzaghi ha facoltà di adagiarsi sugli allori, perché questa stagione ha fatto saltare fuori il fatto che i pronostici possono essere completamente stravolti.

Le due società, però, potrebbero essere protagoniste anche della scena mediatica per la riscoperta di un’operazione finita nel dimenticatoio. Tornando indietro nel tempo sino alla sessione estiva dello scorso anno, l’Inter si era fortemente avvicinata alle prestazioni sportive del centrocampista Davide Frattesi, obiettivo fortemente cercato anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri per rinforzare un reparto troppo poco coeso e funzionale alla manovra offensiva bianconera. L’amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, aveva però frenato tutte le attese sostenendo che il calciatore non sarebbe stato venduto a dirette rivali di Serie A almeno per un’altra stagione. E ormai il tempo sembra essere giunto.

Calciomercato, Frattesi ancora in orbita Inter: “Tante offerte”

Carnevali è tornato sui suoi passi riaprendo a Inter e Juventus la possibilità di una cessione del giovane talento romano, sondato anche dalla stessa squadra capitolina, già nella prossima sessione estiva: “È un giocatore importante, ha ricevuto richieste dalla Premier League e ne aspetto altrettante dall’Italia. Che possa giocare nell’Inter è una possibilità“.

La questione potrebbe dunque far virare l’attenzione di Giuseppe Marotta, ora impegnato soprattutto fronte attacco e difesa, su Frattesi come opzione alternativa – e non sostitutiva – di Nicolò Barella. Una carta jolly che Inzaghi, vicino comunque alla permanenza in nerazzurro, potrebbe sfruttare nel corso della stagione per far rifiatare il titolare nelle partite meno impegnative oppure da sfruttare anche in coesistenza sacrificando sulla sinistra Henrikh Mkhitaryan. Chi invece verrebbe inaspettatamente tagliata fuori dal contesto è proprio la rivale bianconera la quale dovrà affrontare tante uscite in mediana, da Wes McKennie e Denis Zakaria ad Arthur e Adrien Rabiot con quest’ultimo che attende comunque il rinnovo di contratto. Per entrambe, in ogni caso, ci sarebbe da affrontare la delicatissima questione economica: il Sassuolo è bottega cara e chiede non meno di 25 milioni di euro secondo la valutazione attuale.