Dall’Atletico all’Inter: 17 milioni per il sudcoreano

Nerazzurri senza voce in capitolo sulle chance d’acquisizione delle prestazioni sportive del talento coreano, ci pensa seriamente l’Atletico Madrid

Risultati sportivi a parte, l’Inter sta gestendo con criterio ogni mossa societaria che coinvolga l’utilizzo di parte del ricavato economico per le mosse di mercato future. Ci sarà infatti da agire in funzione della partenza di Milan Skriniar, ma anche lungo la cinta di centrocampo qualora Marcelo Brozovic dovesse abbandonare il progetto nerazzurro lasciando il posto in cabina di regina al collega Hakan Calhanoglu.

Per Simone Inzaghi, però, la vera criticità potrebbe arrivare in attacco nel momento in cui Romelu Lukaku dovrà fare rientro al Chelsea dal prestito stagionale e Joaquin Correa potrebbe salutare dopo un’annata assolutamente da dimenticare. In sostituzione sono stati proposti profili di spicco, specie giovani da affiancare alle riconferme di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko (fiducioso sul rinnovo, ndr) e parametri zero di comprovata esperienza internazionale. Chi ha destato le attenzioni degli osservatori, con occhiate di approvazione da parte dell’entourage, è anche il giovanissimo talento coreano Kang-in Lee di proprietà del Mallorca.

Calciomercato, un altro talento coreano in ascesa: l’Inter si fa da parte, spazio all’Atletico

Già compagno dell’altro fuoriclasse Kim Min-Jae in forze al Napoli campione, Lee è una stellina in ascesa che ha dato il proprio contributo in questa stagione con 6 reti e 5 assist in 32 presenze nel campionato de La Liga spagnola.

Sebbene non si tratti né di un centrocampista puro né di una punta, il calciatore è abile nel possesso e gode di buona tecnica di base. Tanto da poter spaziare lungo l’intero fronte offensivo sia come trequartista che come esterno, senza tuttavia cadere nella versatilità caratteristica di profili come Federico Dimarco o Denzel Dumfries. Potrebbe dunque fungere da mezz’ala di spinta al livello di Henrikh Mkhitaryan, ma ci sarebbe comunque da limare qualche dettaglio. Sicuramente all’Inter farebbe bene, ma forse non come ci si aspetterebbe. Motivo per il quale i nerazzurri potrebbero farsi da parte per lasciare campo libero all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone, fortemente intenzionato a strappare il talento coreano al Mallorca pagando per intero la clausola da 17 milioni di euro. Secondo il portale di mercato spagnolo ‘fichajes.net’, Lee avrebbe intenzione di cambiare aria per il fatto di non essere riuscito a trascinare realmente i propri compagni verso gli obiettivi stagionali imposti dalla dirigenza. Nella capitale, invece, potrebbe trovare nuovi motivi d’ispirazione per il futuro.