L’Inter deve dirgli addio: offerta record in arrivo

Una big di Premier è pronta ad anticipare i nerazzurri. Non c’è alcuna via di scampo per Marotta e Ausilio. 70 milioni sul piatto e calciatore ad un passo dall’addio

Nella prossima estate sarà rivoluzione non soltanto per l’Inter bensì per tutta una serie di altri club europei. Difficilmente, infatti, i nerazzurri hanno compiuto in passato una campagna acquisti che l’ha poi portata a ‘sbarazzarsi’ di numerosi calciatori. Invece nella prossima finestra di calciomercato estiva sarà proprio cosi.

I nerazzurri diranno, infatti, addio a Roberto Gagliardini: calciatore che ha, quest’oggi, un contratto che lo vede in scadenza e che, di fatto, non verrà rinnovato così come quello di Dalbert, altro calciatore che dirà addio a parametro zero. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, però, i nerazzurri hanno, inoltre, anche altre faccende di cui occuparsi. Tra gli altri calciatori in scadenza di contratto, non a caso, ne figurano anche altri come come Edin Dzeko e Stefan de Vrij: giocatori che l’Inter dovrebbe sì rinnovare – perlomeno l’intenzione è quella – ma dei quali si occuperà nel corso dei prossimi mesi.

Oltre a loro, invece, sarà addio anche per qualcun altro. Pensiamo, ad esempio, a Joaquin Correa, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic: centrocampista che Marotta e Ausilio vorrebbero sostituire con un mediano-mezz’ala che faccia ‘legna’ lì nel mezzo del campo. È vero: l’obiettivo numero uno resta sicuramente Franck Kessie: calciatore che i nerazzurri non hanno ancora mollato, ma a cui, proprio questi ultimi, gli hanno riposto ugualmente un piano B. Il nome è quello di Yunus Musah del Valencia, calciatore che piace da tempo ma su cui è già pronto a fiondarsi l’Arsenal.

Calciomercato Inter, i nerazzurri devono dire addio a Musah: Arsenal pronto ad offrire 70 milioni

Alcuni portali spagnoli riferiscono dell’interesse che l’Arsenal ha riposto nei confronti di Yunus Musah: centrocampista che quest’oggi si trova in forza al Valencia, momentaneamente impelagato nella lotta salvezza della Liga, e sul quale ha posto il proprio sguardo anche l’Inter.

Da tempo, infatti, i nerazzurri stanno pensando al potenziale ingaggio del giovane classe ’02 nel corso della prossima estate…Anche se, una volta giunti a questo punto, Marotta e Ausilio paiono dovergli dire addio. Giungono, non a caso, diversi rumors direttamente dalla Spagna che vedono l’Arsenal intenzionato ad offrire 70 milioni di euro per il cartellino dello statunitense, quest’oggi legato al fianco dei ‘Pipistrelli’ sino a giugno 2026.

Ad aver fatto avanzare questa richiesta è proprio l’attuale tecnico dei ‘Gunners’, Mikel Arteta. Il tutto come eventuale alternativa a Declan Rice nel caso in cui il suo approdo in biancorosso dovesse saltare. Va detto che su Yunus Musah ci sono anche Inter e Liverpool: club che non avrebbero alcuna via di scampo nel caso in cui l’Arsenal dovesse chiudere, sul serio, per questo colpo a 70 milioni di euro. Si tratterebbe, in quel caso, della cessione più onerosa nella storia del Valencia. Al momento, non c’è ancora stata alcuna offerta ufficiale. Certo è, però, che gli spagnoli hanno già incominciato ad avere l’acquolina in bocca.