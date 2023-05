“Tutto fatto da un mese”: firma con l’Inter a fine stagione

Sembra che col calciatore fosse tutto in stand-by, e ora invece arriva la notizia di un accordo informale raggiunto già da un mese: la firma dovrebbe però arrivare a fine stagione

Edin Dzeko guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ha dato tanto alla squadra in questi due anni, e nonostante i prevedibili momenti di buio o parziale eclissamento, inevitabili per un calciatore della sua età, la dirigenza e lo staff tecnico sono soddisfatti del suo apporto. Senza la qualificazione in Champions League, per l’Inter, sarebbe in ogni caso complicato confermarlo con uno stipendio vicino a quello attuale.

Come più volte ripetuto, Marotta ha proposto finora a Dzeko un rinnovo annuale da 4 milioni più bonus a stagione. Ma il bosniaco ha sempre risposto chiedendo un biennale o un 1+1 a 5 milioni. Ora, dopo il goal importante al Milan in Champions, le cose sono cambiate? In realtà tutto è rimasto com’era. L’impressione è che l’Inter abbia già deciso da tempo cosa fare con l’attaccante. Il Corriere dello Sport scrive che è tutto già fatto da un mese, e che la firma sull’accordo arriverà però solo a fine stagione.

Con le ultime vittorie in Serie A, la dirigenza crede nel raggiungimento nel quarto posto. Di conseguenza la società rinnoverà tutti quei giocatori ancora in bilico per il prossimo anno: de Vrij, D’Ambrosio, Cordaz e, appunto, Dzeko. Già da un mese ci sarebbe un l’intesa per il prolungamento, con ingaggio da 5 milioni fino al 2024: manca solo la firma, che dovrebbe arrivare a stagione conclusa.

Firma a fine stagione ma accordo già preso da un mese: il futuro del Cigno all’Inter

5 milioni sono tanti. Si tratta della stessa cifra che prende Leao al Milan, tanto per fare un paragone. Ma Dzeko vuole essere trattato ancora da top-player, e finché continuerà a segnare goal come quello fatto contro il Milan nell’euroderby di andata, nessuno potrà permettersi di contraddirlo. Marotta non vuole privarsi di lui. Secondo la Gazzetta il rinnovo dovrebbe arrivare “qualunque cosa accada“.

Il giornale sportivo scrive che ormai è tutto fatto per il rinnovo, già da un mese: il bosniaco avrebbe detto di sì alla possibilità di rinnovare il contratto che scade a giugno fino al 2024, e si aspetta il termine del campionato per la firma.

E il nuovo ingaggio, conferma la Gazzetta, sarà così da 5 milioni, senza bonus. Inizialmente il Cigno aveva insistito per un biennale, opponendo un paio di offerte già ricevuta (di sicuro una degli USA).

Dzeko sbarra la strada a Lukaku

Al termine della gara contro il Milan, Edin Dzeko ha fatto capire ai microfoni di Prime Video di sentirsi ancora in forma: “Quanti anni ho? Ne ho trentasette, ma mi sento bene. Quello è importante. Mi sentivo più fresco oggi, perché forse ho riposato tre giorni fa. C’ero io ma tutta la squadra era carica. Chi mi conosce lo sa che sono così. Do tanto di più, non solo goal. Anche se quando non segno si parla di questo. Sono contento anche quando non segno, faccio tanto lavoro per la squadra e questo si vede“.

Poi è arrivata la domanda sul rinnovo. Il bosniaco ha sorriso e ha risposto: “Non lo so, chiedete alla società”. Mercoledì il bosniaco è tornato al goal a San Siro. Aveva già segnato due goal contro il Verona una settimana prima, interrompendo così un lungo digiuno.

Sembrava che Lukaku fosse ormai pronto a recuperare una maglia da titolare, ma Dzeko gli ha sbarrato la strada. Il momento del rinnovo arriverà presto, vista l’andatura di questa Inter guidata dal trentasettenne… La sua conferma potrebbe anche voler dire una rinuncia alla possibilità di un prestito bis del belga.