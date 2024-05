Inter su Valentini: fase di stallo per il rinnovo col Boca

Contratto in scadenza non ancora rinnovato da parte del difensore argentino con il club, così l’Inter potrebbe approfittare della situazione tallonata dalla Lazio

La scorsa estate l’Inter è riuscita a mettere a segno un colpo di mercato di grande importanza per la rosa di Simone Inzaghi dopo l’addio a parametro zero di Milan Skriniar. Trattasi dell’innesto di Benjamin Pavard a circa 30 milioni di euro dal Bayern Monaco, raggiunto grazie ad un discreto bottino monetario salvaguardato dal perseguimento di altri obiettivi a parametro zero.

Il francese ha dimostrato sin dai primi momenti di meritare la maglia nerazzurra al fianco degli altri senatori, i quali hanno poi complessivamente raccolto consensi positivi anche in vista di una futura riconferma in organico. Così il reparto difensivo non vedrà stravolgimenti nonostante i recenti imprevisti che avevano coinvolto in negativo l’immagine di Francesco Acerbi.

Eppure l’operatività della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio resta sempre massima. Soprattutto in Sud America, da sempre destinazione preferita degli osservatori nerazzurri a caccia di talenti da portare in Europa. Le ultime osservazioni hanno portato a Nicolas Valentini, ventitreenne argentino in forze al Boca Juniors da cui sembrerebbe essere intenzionato a sperarsi al termine del suo contratto con scadenza a fine dicembre 2024.

Tutto fermo per Valentini e l’Inter attende per l’assalto

In tale ottica l’Inter vorrebbe mettere le mani su Valentini a mezzo di un affare a parametro zero senza anticipare i tempi nella sessione estiva ove sarebbe costretta a versare un contributo minimo simbolico.

L’allungamento delle tempistiche potrebbe tuttavia portare la Lazio, altra precedente al suo cartellino, ad una forte involata. In entrambi i casi c’è comunque una buona propensione al passaggio su suolo italiano visto il doppio passaporto in possesso di Valentini e in ogni caso spinge forte anche la situazione di stallo relativa ad un possibile rinnovo con il Boca da chiudere non oltre le prossime settimane. A riportarlo è ‘calciomercato.it‘.

Si attendono dunque risvolti utili per poter comprendere soprattutto il range temporale di cui potrà disporre l’Inter per un eventuale assalto finale, volto ad anticipare l’altra concorrente italiana. Stando al quadro attuale la situazione non dovrebbe comunque sbloccarsi per portare in nerazzurro il calciatore in estate ma l’accordo potrebbe esser concluso positivamente con effetto soltanto verso la fine dell’anno solare.