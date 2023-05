Nuovo bomber dalla Serie A: scambio a sorpresa

Il centravanti senegalese, vera rivelazione della stagione in corso, potrebbe essere oggetto di scambio in estate con l’Inter ad osservare sullo sfondo

La sessione estiva di mercato è sempre più vicina alla sua fase d’apertura e con essa numerosi club sono già pronti a piazzare i primi colpi, avendo raggiunto intese e accordi in precedenza in via esclusivamente ufficiosa. Anche l’Inter, come noto, è stata protagonista in negativo della perdita di Milan Skriniar a seguito degli svariati tentativi di rinnovo di contratto, poi falliti, in virtù del passaggio al Paris Saint-Germain al termine del rapporto di lavoro in nerazzurro.

Un altro caso di rilievo ormai certo, però, riguarda il rientro al Chelsea di Romelu Lukaku, giunto in prestito ad inizio stagione con la speranza che potesse dare man forte al gruppo di Simone Inzaghi come accaduto in passato sotto la gestione di Antonio Conte. Il figliol prodigo, tuttavia, ha parzialmente deluso le attese per uno stato di forma non ottimale e lentamente in crescendo. Nell’attesa di conoscere in che modo la dirigenza nerazzurra deciderà di operare sul filo della riconferma in prestito, senza possibilità alcuna di considerare l’acquisto a titolo definitivo, gli occhi di Giuseppe Marotta sono finiti su alcuni nomi di spessore che potrebbero prendere il suo posto. Primi fra tutti quelli di Mateo Retegui e Marcus Thuram, calciatori dalle caratteristiche diverse ma ugualmente importanti per il futuro nerazzurro. Accanto ad uno di loro sarebbe stato presa in considerazione l’aggiunta di Boulaye Dia, ma il percorso per raggiungerlo è impervio e ricco di limitazioni.

Calciomercato, Dia resta una suggestione: la Fiorentina fa sul serio

Il centravanti senegalese è stato prelevato dal Villarreal in prestito la scorsa estate con tanto di diritto di riscatto a 12 milioni di euro. Occasione che la Salernitana quasi certamente deciderà di applicare visti i numeri soddisfacenti alla sua primissima stagione in Serie A, andando a versare i 4 milioni di euro di anticipo previsti come da accordi con il detentore club spagnolo.

Un talento precoce esploso soprattutto dietro alle direttive del buon Paulo Sousa il quale, specie nell’ultimo spezzone di stagione, sta facendo un grandissimo figurone. Quindici reti e sei assist in trenta partite disputate, un bottino niente male. Su di lui ci sarebbero persino gli occhi della Premier League puntati addosso, come raccontato da ‘calciomercato.it‘, ma la vera novità potrebbe giungere proprio fra le mura amiche della Serie A. Ma non dall’Inter, che ne ha seguito a distanza i passi.

Si tratterebbe della Fiorentina di Vincenzo Italiano, altra buona riconferma soprattutto in Conference League. Il club viola sarebbe infatti intenzionato ad instaurare un rapporto di fiducia con la Salernitana per il trasferimento di Dia dietro ad uno scambio per il cartellino di Arthur Cabral, oggi valutato intorno ai 25 milioni di euro. Un affare che, in ogni caso, gioverebbe al club di Davide Iervolino producendo una lauta plusvalenza.