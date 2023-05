DIRETTA Serie A, Inter-Sassuolo: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Sassuolo di Dionisi nella 35esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve il Sassuolo a San Siro nell’ultimo anticipo del sabato valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida mai banale nelle ultime stagioni, che sarà arbitrata da Marcenaro della sezione di Genova.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla bella vittoria nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan che gli dà un vantaggio in vista del derby di ritorno di martedì prossimo, vanno a caccia del quinto successo di fila in campionato dopo quelli contro Empoli, Lazio, Verona e Roma per raggiungere almeno momentaneamente la Juve a quota 66 punti e tenere a distanza le inseguitrici al quarto posto. Dall’altra i neroverdi di Alessio Dionisi, invece, puntano ad una vittoria di prestigio per invertire la rotta dopo il pareggio con il Bologna che aveva fatto seguito al ko contro la Lazio. La partita sarà trasmessa in diretta in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che su Dazn. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Dzeko intervallata dal momentaneo pareggio di Frattesi. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.