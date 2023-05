Inzaghi ne cambia otto rispetto al Milan: le probabili di Inter-Sassuolo

Il tecnico piacentino è pronto a rivoluzionare il proprio undici titolare in vista della gara contro gli emiliani. Il suo sguardo resta infatti rivolto verso l’Euroderby di ritorno. Tutte le possibili mosse

A distanza di tre giorni esatti dall’Euroderby d’andata, l’Inter torna a rimettere nuovamente piede in campo, dove questa volta troverà di fronte a sé il Sassuolo. La formazione guidata da Alessio Dionisi è reduce da un ottimo pareggio colto nello scorso lunedì contro il Bologna ed ora, l’obiettivo dei neroverdi, resta sicuramente quello di provare a strappare altri punti alla ‘Beneamata’, proprio come già fatto nella passata stagione dove furono gli emiliani ad imporsi al ritorno per 2-0 sui nerazzurri.

Complice l’Euroderby di martedì sera quindi, con calcio d’inizio fissato alle ore 21 in quel del ‘Meazza’, Inzaghi ha deciso che è il caso di attuare tutta una serie di cambiamenti, a partire dalla difesa. Al posto di Onana, infatti, sarà Handanovic a preoccuparsi, questa volta, di comandare la retroguardia nerazzurra. Turno di riposo, invece, per Darmian e Bastoni col terzetto di difesa che dovrebbe essere, con ogni probabilità, D’Ambrosio, de Vrij e l’ormai stakanovista Acerbi. Non mancano le sorprese anche in mezzo al campo.

Al fianco di Brozovic, al rientro dal 1′ in cabina di regia, dovrebbero rivedersi Gagliardini e Mkhitaryan, con quest’ultimo che, fra i tre, è stato l’unico a scendere mercoledì sera in campo contro il Milan sin dalle prime battute iniziali, trovando peraltro la rete. L’altro cambio, invece, riguarda l’out di destra con Bellanova pronto a dover raccogliere una maglia da titolare a discapito di Dumfries. Dato che Gosens non è ancora al meglio, per il resto, toccherà, dunque, a Dimarco piazzarsi nuovamente sulla fascia sinistra…Mentre le ultime due sorprese di giornata riguardano l’attacco, con Inzaghi pronto a concedere un po’ di fiato a Lautaro e Dzeko e schierare Lukaku e Correa al loro posto. Fronte Sassuolo.

Dionisi ha già pronto il piano anti Inter: Defrel verso la panchina, dentro l’ex Pinamonti al suo posto

In Inter-Sassuolo, il tecnico degli emiliani, Alessio Dionisi, è pronto a riaccogliere nuovamente Andrea Pinamonti, reo di aver saltato gli ultimi due di turni di campionato causa squalifica.

Sarà, infatti, l’ex centravanti dell’Inter a dover far coppia in attacco assieme a Domenico Berardi e Armand Lauriente. Questi due dei soli tre cambi di giornata, con Dionisi che appare pronto a dare una nuova chance dal 1′ all’ormai esperto difensore Gianmarco Ferrari al posto di Ruan Tressoldi. Difesa e centrocampo neroverde rimangono perciò invariate, per il resto, rispetto alla scorsa gara di campionato giocatasi contro il Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All: Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi

ARBITRO: Marcenaro della sez. di Genova

Calhanoglu c’è per il Sassuolo ma Inzaghi non lo rischia dal 1′: leggero affaticamento per lui

A preoccupare l’ambiente Inter in questi ultimi giorni sono state le condizioni di Hakan Calhanoglu, reo di essere uscito dal campo al 78′ nel corso dell’Euroderby d’andata contro il Milan. Fortunatamente, però, nulla di grave per il turco.

Il classe ’94 ha, infatti, rimediato un leggero affaticamento ed è, perciò, che Inzaghi sta optando per l’idea di non schierarlo sin dalle prime battute iniziali contro il Sassuolo, in modo tale da preservarlo anche per la gara di martedì sera contro la sua ex squadra. Sarà proprio in quell’occasione, non a caso, che Calhanoglu e Brozovic torneranno a contendersi nuovamente una maglia da titolare.