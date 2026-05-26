Bastoni lascia l’Inter: “Parlato con Mourinho, convinto a firmare”

Nuovo colpo di scena sul futuro del difensore centrale nerazzurro. Annuncio sul trasferimento al Real Madrid

La telenovela che riguarda Alessandro Bastoni sta vivendo una nuova puntata. E stavolta il risvolto è clamoroso. Dopo essere stato a lungo accostato al Barcellona e aver pensato seriamente a lasciare l’Inter – anche a causa dei fischi che lo accompagnavano ad ogni trasferta dopo il caso Kalulu – il difensore centrale della Nazionale italiana pareva essersi convinto a restare ad Appiano Gentile.

L’amore dimostrato dai tifosi nerazzurri in occasione della conquista del double scudetto e Coppa Italia parevano aver smorzato la voglia di Bastoni di provare una esperienza all’estero. Anche perché il club catalano non poteva nemmeno avvicinarsi ai 70 milioni di euro chiesti dell’Inter. E Marotta aveva chiuso all’ipotesi scambio. Ma sempre dalla Spagna è arrivato il nuovo colpo di scena con il ritorno di José Mourinho al Real Madrid.

In attesa di essere ufficializzato, lo Special One sta già programmando il mercato dei blancos. “Mourinho ha parlato direttamente con Bastoni e lo ha convinto a firmare per il Real – ha detto il giornalista spagnolo Miguel Serrano – Lo vuole come leader in difesa e lo vuole il prima possibile perché l’Italia non andrà ai Mondiali. Ma a Madrid devono attendere le elezioni prima di concludere i trasferimenti”.