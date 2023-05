Lukaku show col Sassuolo, l’Inter blinda la zona Champions: Asllani delude

By

Pagelle e tabellino della partita tra Inter e Sassuolo andata in scena al ‘Meazza’ e valevole per la 35esima giornata di Serie A

Inter inarrestabile. Sassuolo sconfitto al ‘Meazza’ e zona Champions blindata dai ragazzi di Simone Inzaghi, ora a +5 sul quinto posto occupato dal Milan (oggi ko a La Spezia) che riaffronterà fra tre giorni con un solo obiettivo: staccare il pass per Istanbul.

Nel primo tempo il Sassuolo incarta l’Inter, ma negli spogliatoi si va coi nerazzurri avanti di un gol. Merito di un Lukaku in versione Hulk. A cinque dal termine il belga fa quello che vuole con Erlic, poi si gira e col mancino calcia un tiro forte e preciso imparabile per Consigli. Un gol straordinario che spiana la strada all’Inter.

All’inizio della ripresa tiro-cross al centro area di Bellanova e Tressoldi spedisce il pallone nella sua porta. Tre minuti dopo Lautaro, entrato al posto dell’infortunato Correa, si libera e conclude in porta; ancora Tressoldi, stavolta sfortunato: deviazione decisiva che batte Consigli. Per i neroverdi gioca solo Berardi, grande assist al centro per Matheus Henrique lasciato colpevolmente solo: colpo di testa e gol degli emiliani.

L’Inter smette di giocare e il Sassuolo ci crede: Rogerio serve in mezzo un gran pallone per Frattesi che anticipa facile Asllani e riapre la partita. Che però, a due dal novantesimo, chiude definitivamente il migliore in campo, Romelu Lukaku, al termine di una bella azione innescata da Brozovic. Ora testa all’Euroderby.

Pagelle e tabellino di Inter-Sassuolo

TOP

LUKAKU – Si è portato a spasso Tressoldi ed Erlic mettendo in discesa la gara che chiude sempre lui allo scadere. Il primo gol è meraviglioso. Prestazione stile 2021 per il belga che oggi compie 30 anni, l’ennesima dell’ultimo mese che però non gli darà una maglia da titolare nel derby.

FLOP

ASLLANI – In campo col corpo, la testa è rimasta in panchina. Inconcepibile la non marcatura su Frattesi.

INTER-SASSUOLO 4-2

40′ e 88′ Lukaku, 54′ aut.Tressoldi, 57′ Lautaro, 61′ Matheus Henrique, 76′ Frattesi

INTER (3-5-2): Handanovic 7; D’Ambrosio 6, De Vrij 6 (72′ Bastoni), Acerbi 6,5; Bellanova 6,5 (78′ Darmian s.v.), Gagliardini 6, Brozovic 7, Mkhitaryan 6,5 (60′ Asllani 5), Dimarco 6,5 (60′ Gosens 6); Lukaku 8, Correa 6,5. All: Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6 (76′ Zortea 6), Erlic 5, Tressoldi 4 (64′ Ferrari 6), Rogerio 7; Frattesi 7, Maxime Lopez 6, Henrique 6,5 (76′ Thorstvedt 6); Berardi 7, Defrel 6 (57′ Pinamonti 6,5), Laurienté 6,5 (57′ Bajrami 6). All: Dionisi

ARBITRO: Marcenaro di Genova

AMMONITI: Defrel, Tressoldi, de Vrij, Brozovic