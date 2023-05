Brozovic dall’Inter alla Juve, ecco cosa scrivono in Spagna

Anche la ‘Vecchia Signora’ resta in attesa di conoscere il futuro del croato. Ecco come il ‘maestro di cerimonie’ potrebbe clamorosamente finire a Torino. Lo scenario è surreale

Complici tutta una serie di situazioni, Marcelo Brozovic ha perso, in tutti questi ultimi mesi, una buona dose di fiducia di cui beneficiava inizialmente da parte della stragrande maggioranza della dirigenza nerazzurra.

Sono stati, non a caso, i tre infortuni racimolati in quest’inizio di stagione dal croato – ma che nonostante ciò non gli hanno impedito di prendere parte al Mondiale di Qatar pur trascurando l’Inter – a far sì che lo stesso Marcelo Brozovic perdesse, man mano, terreno all’interno delle gerarchie di Simone Inzaghi. In aggiunta, è arrivata poi non soltanto qualche diatriba manifestata in quel di Appiano alla vigilia di qualche importante match – vedasi quello dell’andata degli ottavi contro il Porto, dove l’ex Zagabria è stato invitato a fare il serio direttamente su richiesta di un componente dello staff tecnico di Inzaghi – ma anche lo straordinario rendimento di Hakan Calhanoglu anche lì in cabina di regia.

A seguito di tutto ciò, infatti, dove dietro al solo ex Milan vi è anche un giovane di validissime speranze come Asllani , l’Inter è sostanzialmente arrivata a pensare di poter fare a meno di ‘Epic Brozo’ anche in vista del futuro: riponendolo, di fatto, sul mercato. Un suo addio da Milano a fine stagione è tutt’altro che da escludere…A tal punto che diversi club europei hanno già riposto il nome del classe ’92 sotto i propri, inclusa la Juventus, a quanto pare.

Calciomercato Inter, anche la Juve appare interessata a Brozovic: ecco come stanno per davvero le cose

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Fichajes.net’ recentemente, anche la Juventus avrebbe incominciato a muovere i primi passi per Marcelo Brozovic, centrocampista che a fine stagione dovrebbe arrivare a dare il proprio addio dall’Inter nonostante il rinnovo siglato un solo anno fa sino a giugno 2026.

Come già anticipato, infatti, il croato ha, momentaneamente, già un piede fuori da quel di Appiano. E’ bastato questo, non a caso, ad attirare la fortissima attenzione di Manchester United e Psg (ma non solo). Il portale spagnolo, quello sopraccitatovi un attimo fa, riferisce – non a caso – di questo potenziale interesse da parte della Juventus nei riguardi di Marcelo Brozovic. Si apprende, infatti, che anche i bianconeri avrebbero posto un occhio di riguardo nei confronti del croato e che, proprio Cherubini e compagnia, starebbero monitorando attentamente la sua situazione.

Notizia veritiera o meno che sia, però, viene alquanto difficile pensare, ed immaginare al tempo stesso, un potenziale trasferimento da parte di ‘Epic Brozo’ in quel di Torino.