Gagliardini dice addio ma resta in A: tre ipotesi di mercato

Non solo Monza tra le possibili destinazioni future dell’ex Atalanta. Il centrocampista nerazzurro, prossimo all’addio dall’Inter a fine stagione, può finire nel mirino di altre due squadre

Più trascorrono i giorni e più si avvicina, man mano, l’addio di Roberto Gagliardini dall’Inter. Il classe ’94 è, infatti, prossimo a dover fare le valigie a fine stagione da Milano con l’intento di dover trasferirsi in un’altra squadra, ad oggi non ancora certificata.

Dopo essere approdato in quel di Appiano nell’ormai lontano 2016, infatti, tra Roberto Gagliardini e l’Inter non è mai e poi mai stato vero e proprio amore. Questo per via del fatto che il calciatore non è stato, in alcuna circostanza, da considerarsi un vero e proprio titolare poiché è partito, spesso e volentieri, fuori dall’undici titolare di una qualsiasi stagione. A confermarlo sono, inoltre, i dati raccolti dall’ex Atalanta nel corso di quest’annata.

Gagliardini ha, infatti, fatto registrare sole 16 presenze in questa edizione di Serie A Tim con tanto di minutaggio pari a 552′. Per il resto, anche nelle altre competizioni, non è che il centrocampista bergamasco abbia influito più di tanto sull’andamento dell’Inter. Non a caso, sono arrivate per lui altre sole 6 presenze tra Coppa Italia e Champions League con lo stesso classe ’94 che non ha messo a segno neanche una sola rete in questa stagione.

Insomma, il suo addio è oramai una banale questione di tempo. Occhio però: in quanto, eccezion fatta per il Monza, potrebbero esserci anche altri due club italiani pronti a poter rivolgere un pensierino nei confronti di Gaglia.

Calciomercato Inter, non solo ipotesi Monza per Gagliardini: occhio anche a Torino e Sassuolo

Già nella scorsa estate, sia Monza che Torino avevano posto il nome di Roberto Gagliardini in cima alla lista delle proprie preferenze senza, però, affondare mai il colpo (perlomeno sino a questo momento).

A distanza di un anno dall’accaduto, infatti, potrebbero essere proprio queste due società – assieme al Sassuolo magari – a poter tentare una definitiva avanzata nei confronti dell’ex Atalanta. Proprio gli emiliani, non a caso, diranno addio con ogni probabilità a Davide Frattesi nel corso della prossima estate ed è proprio per questo che potrebbero anche finire per prendere in considerazione la candidatura di Roberto Gagliardini a zero. A poter agevolare il tutto potrebbero essere, eventualmente, gli ottimi rapporti che intercorrono tra l’Inter e i neroverdi: con questi ultimi che, proprio nella passata stagione, hanno rilevato Andrea Pinamonti dai nerazzurri a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro.