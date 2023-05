Non solo Onana: 110 milioni, doppio ‘scippo’ del Chelsea

Il portiere nerazzurro non è il solo obiettivo di mercato del club londinese per la prossima sessione di mercato, ecco il nome che ‘gonfia’ l’esborso economico

Chiusa positivamente la trasferta sul manto erboso dello Stadio Olimpico contro la Roma con una vittoria convincente, l’Inter ambisce a proseguire lungo il cammino intrapreso per contendere sino all’ultima giornata un posto di prim’ordine tra le prime quattro della classifica di Serie A. La qualificazione in Champions League, infatti, resta un obiettivo estremamente importante per il prestigio del club in Europa e per le casse societarie, come raccontato dal CEO Alessandro Antonello, grazie agli svariati milioni di ricavi.

Per poter competere ancora ai livelli attuali nel palcoscenico internazionale, però, l’Inter deve riguardarsi anche sul mercato. Le uscite di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio complicano i discorsi nel reparto difensivo, mentre a centrocampo non è detto che resti il jolly Marcelo Brozovic. Quest’ultimo è stato infatti spodestato da Hakan Calhanoglu in cabina di regia, mentre ha ben figurato Henrikh Mkhitaryan in sua vece. Qualche preoccupazione, invece, la desta la situazione di André Onana: il portierone nerazzurro, ormai prima scelta di Simone Inzaghi tra i pali dopo il forfait di Samir Handanovic, piace da matti al Chelsea in Premier League.

Gli inglesi si sarebbero già rivolti all’entourage del calciatore a scopo conoscitivo, per capire in che modo possono tediare l’Inter a cedere il cartellino la prossima estate sulla base di condizioni d’ingaggio vantaggiose. Il club nerazzurro, ancora restio a dare una risposta, non intende svalutare il calciatore al di sotto dei 40 milioni di euro. E al suo fianco potrebbe esserci persino un’altra uscita di scena incredibile.

Calciomercato, altri 70 milioni per Lautaro: bis del Chelsea

Si tratta di Lautaro Martinez, fresco di due prestazioni sensazionali con gol contro Lazio e Verona. Il centravanti argentino, autore anche di un assist per il compagno di reparto Romelu Lukaku nell’ultimo incontro di campionato proprio con la Roma, è fermo al secondo posto nella speciale classifica cannonieri alle spalle di Victor Osimhen. La sua crescita incalza e suggestiona, tanto che il club di Todd Boelhy vorrebbe fare il bis offrendo altri 70 milioni di euro per il suo cartellino.

Questo sarebbe un regalo perfetto per il neo allenatore Mauricio Pochettino, ormai a un passo dall’ufficialità per prendere le redini della squadra dei ‘Blues’ a partire dalla prossima stagione. Vista l’importanza che riveste nel progetto tecnico tra presente e futuro, però, l’Inter potrebbe essere restia a cedere Lautaro in questo frangente.