Offerta sul tavolo: 45 milioni per lo ‘sgarbo’ alla Juve

Possibile proposta in arrivo per l’Inter. Il nome è quello di un top difensore europeo di piede mancino. Non solo i bianconeri nella corsa al calciatore, ecco come stanno per davvero le cose però

In questi ultimissimi mesi, in casa Inter si è sempre fatta più viva e concreta la necessità di dover avere un nuovo difensore. Questo, se non altro, per via del fatto che dopo l’infortunio di Skriniar, colui che lascerà Milano a fine stagione, i nerazzurri sono stati costretti a dover adattare Darmian nel ruolo di braccetto di destra in una difesa a tre.

Premesso che l’usato sicuro’ di Simone Inzaghi ha sin qui svolto il proprio compito in maniera eccellente, cosa che accade ormai da diversi anni a prescindere dal ruolo in cui Darmian viene poi impiegato, lo stesso ex Torino non può, però, continuare a svolgere quell’incarico anche per il resto della prossima stagione…Ed è proprio per questo che, costi quel che costi, l’Inter ha – senz’alcun ombra di dubbio – bisogno di un nuovo centrale di difesa. Di nomi se ne sono fatti tanti fin qui, forse anche fin troppi, e occhio perché oltre alle candidature di Scalvini e qualche altro, può sorgere fuori ora anche quella di un difensore centrale che quest’oggi milita nella Liga.

Calciomercato Inter, non solo la Juve su Pau Torres: il calciatore può venir offerto anche ai nerazzurri: la situazione

Se c’è una società che, nel corso di questi ultimissimi mesi, ha mostrato particolare interessamento nei confronti di Pau Torres, quella è sicuramente la Juventus.

Da tempo, infatti, i bianconeri hanno riposto il nome del centrale difensivo spagnolo sotto i propri radar: profilo che, non a caso, venne accostato alla ‘Vecchia Signora’ stessa già nel corso della passata estate. Allegri e i suoi erano, non a caso, già alla ricerca di un nuovo centrale di difesa da ingaggiare al posto dell’allora partente De Ligt, sostituito poi da Bremer. Ad ogni modo, però, data la situazione Bonucci – oramai sempre più in là con gli anni – la Juventus continua ad avere comunque bisogno di un nuovo difensore centrale e, tra i tanti osservati speciali, vi è anche Pau Torres, quest’oggi in forza al Villareal.

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024 assieme agli spagnoli, infatti, lo stesso Pau Torres gradirebbe, a tutti gli effetti, emigrare altrove a fine stagione in modo tale da poter mettere piede in un vero e proprio top club europeo. Eccezion fatta per la Juve – società che nel caso in cui dovesse essere seriamente esclusa dalle coppe europee non potrebbe affatto permetterselo – il calciatore in questione potrebbe venir offerto anche all’Inter: club che, pur nutrendo una sorta di apprezzamento nei confronti del classe ’97, finirebbe per dire ugualmente di no a tale ed eventuale proposta da parte dei propri agenti.

Questo lo si deve al fatto che Inzaghi ed il proprio staff tecnico possiedono di già un difensore centrale di piede mancino come Bastoni. Peraltro, il ‘Sottomarino giallo’ – pur di liberarsi in quel caso di Pau Torres – chiede a quel punto all’incirca 45-50 milioni di euro per la sua cessione. Premier perciò in pole con l’Aston Villa, in particolar modo, che potrebbe finire da un momento all’altro per avventarsi sul calciatore. E’ proprio lì, non a caso, che si trova il suo ex allenatore Unai Emery, tecnico che lo ha già avuto in passato.