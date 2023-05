Colpo di scena: proposta choc in arrivo per Lautaro

Pur non reputandolo un partente, i nerazzurri non possono rifiutare questa potenziale offerta a tripla cifra per il ‘Toro’. Svelato ora il suggestivo scenario di mercato

Nel mentre l’Inter continua a restare in corsa per tutti i propri obiettivi stagionali, incluso quello del piazzamento tra le prime quattro della classe per provare ad aggiudicarsi il pass valido per la prossima edizione di Champions, i nerazzurri non s’accontentano affatto e intendono, perciò, incominciare a progettare anzitempo il proprio futuro in vista della prossima stagione.

Tra le tante priorità dell’Inter, infatti, c’è sicuramente quella di arrivare a non cedere alcun big nel corso della prossima estate, Lautaro Martinez su tutti. Oltre al ‘Toro’, non a caso, i nerazzurri sperano di non trovarsi costretti, alla fin fine, a vendere né lui, né tantomeno Bastoni e Barella. Questa, a onor del vero, la base solida dalla quale la ‘Beneamata’ intende continuare la propria marcia. Anche vero, però, che nel caso in cui dovessero giungere dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ vere e proprie offerte irrinunciabili per alcuni dei loro tesserati, i nerazzurri si sentirebbero in dovere, a quel punto, di non tirarsi indietro da quel qualsiasi e determinato affare.

E’ il caso del centravanti di ‘Bahia Blanca’: calciatore che continua ad avere numerosissime pretendenti su di sé. Oltre alla fortissima concorrenza del Manchester United, infatti, c’è anche un altro club che appare, seriamente, intenzionato a tendere un nuovo affondo nei confronti dell’ex Racing Club nel corso della prossima estate. Stiamo parlando di un club che, ancor prima che Lautaro approdasse all’Inter, aveva già posto il classe ’97 sotto contratto – ma che poi, per via della forte volontà da parte dell’argentino di voler prendere un volo con destinazione Milano, si è trovato costretto a dover salutare a tutti gli effetti il calciatore – ossia dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, Atletico pronto ad offrire 100 milioni per Lautaro: il piano per provare a portarlo in Spagna

Stando, infatti, a quanto rivelato recentemente da ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid è pronto a tentare il tutto per tutto per Lautaro Martinez offrendo all’Inter la bellezza di 100 milioni di euro.

Il piano sarebbe quello di puntare a piazzare Joao Felix a titolo definitivo a Londra tramite un assegno a tripla cifra, quest’oggi al fianco del Chelsea tramite la via del prestito, per poi reinvestire tutta quella somma nell’affare Lautaro: centravanti che i ‘Colchoneros’ sperano di strappare all’Inter nella prossima estate.

Da tempo, infatti, Simeone nutre un particolare debole calcistico nei confronti del ‘Toro’ ed è proprio per questo che vorrebbe provare a portarlo al proprio fianco in vista della stagione che verrà (col ‘Cholo’ che, a differenza di quanto si è detto inizialmente, dovrebbe restare con ogni probabilità a Madrid anche nella prossima annata).

Sempre il portale spagnolo, quello che vi abbiamo sopracitato un attimo fa, riferisce – per l’appunto – che proprio Lautaro resta il profilo che, più di tutti, garba maggiormente all’Atletico Madrid: club che, in caso d’offerta da 100 milioni di euro, metterebbe in fortissima tentazione l’Inter.