Cinque colpi per Sarri: affare a sorpresa con l’Inter

Mercato di rinforzo per la Lazio del tecnico toscano, potrebbe saltare fuori l’accordo con il centrocampista scuola nerazzurra in spolvero in Serie B

Per l’Inter si tratta di una stagione a tinte chiaroscure, con alcuni bagliori di luce improvvisi che valgono tutto il sudore, l’impegno e la determinazione da parte degli uomini di Simone Inzaghi. Tralasciando infatti quelli che sono stati alcuni momenti di blackout in campionato anche contro piccole realtà di metà classifica, il bottino complessivo raccolto dai nerazzurri è decisamente positivo. E nell’attesa di conoscere il verdetto sul passaggio del turno in finale di Champions League contro il Milan, l’Inter deve comunque tenere testa agli ultimi impegni di campionato proprio per blindare la certezza di qualificazione all’edizione successiva della massima competizione europea per club.

Dello stesso avviso, con l’obiettivo a portata, è la Lazio di Maurizio Sarri altra grande protagonista del nostro campionato al pari del Napoli già eletto Campione d’Italia con qualche turno di anticipo. Ebbene i biancocelesti non si sono risparmiati a suon di grandi prestazioni, un Ciro Immobile frastornato dagli stop ma in lenta ripresa, un ritrovato Luis Alberto e una resa difensiva rispettabile. Questo senso di appartenenza però potrebbe non bastare per affrontare le big europee il prossimo anno. Il progetto tecnico deve essere ampliato con nuovi innesti di caratura e a detta de ‘Il Messaggero’, la direzione sportiva della Lazio è già attivamente impegnata per regalare a Sarri almeno cinque colpi importanti. Per lasciar andare Marcos Antonio, filtrano i nomi di Lucas Torreira e Jerdy Schouten; dopodiché piace Nicolò Fazzini dell’Empoli a centrocampo. Ma chi davvero piace lungo la cinta mediana è il giovanissimo Giovanni Fabbian, rivelazione con la maglia della Reggina in Serie B in prestito dall’Inter.

Calciomercato, Fabbian in rotta con la Lazio: l’Inter frena

Il calciatore, a seguito della positiva annata nel campionato cadetto ove ha messo a segno persino 8 reti in 35 presenze, farà rientro in nerazzurro la prossima estate con la consapevolezza di potersi giocare un posto in Prima Squadra vista la partenza di Roberto Gagliardini.

L’Inter potrebbe dunque essere molto restia a cederlo ad altre società, specie se a titolo definitivo come nel caso della Lazio – con cui è in ballo anche la posizione di Francesco Acerbi – per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Fissata la richiesta economica, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta lascerà comunque spazio di manovra al tecnico Inzaghi sulla decisione di prenderlo o meno in considerazione nella fase di ritiro estiva. L’operazione appare dunque piuttosto difficile.