Inter-Milan, scalpita Leao: “Sta meglio, torna a disposizione”

Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter sulla presenza dell’uomo più atteso

Non c’è aspettativa più grande del disputare la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan con la convinzione di poter strappare il pass in finale. Ma serviranno comunque lucidità, attenzione in fase difensiva e zero sbavature. Questo sarà l’approccio essenziale dell’Inter, laddove gli avversari tenteranno il tutto per tutto decisivo per ribaltare i pronostici. Oltre ad Inzaghi e Acerbi, protagonisti della conferenza stampa odierna pre-partita, anche il centrocampista rossonero Sandro Tonali e il tecnico Stefano Pioli si sono affacciati all’incontro con determinazione.

Quest’ultimo, al di là della preparazione fisica e mentale di cui devono disporre i suoi uomini per una sfida da dentro-fuori così importante, ha annunciato anche importanti dettagli sulla condizione dell’uomo più atteso: Rafael Leao. Fermo ai box durante il match d’andata per un fastidio muscolare, il calciatore è stato a riposo anche durante le ultime partite di campionato per far sì che la sua presenza al ritorno fosse un imperativo imprescindibile. E infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti, la fase di recupero avrebbe funzionato: “Sta meglio. Sia lui che Krunic e Messias saranno disponibili per la fase d’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio e quindi spero che possano essere a disposizione per la partita di domani. Dipenderà tutto da quello: se starà bene, potrebbe giocare dall’inizio“, ha dichiarato Pioli.

🔴⚫️#InterMilan – 🎙️#Pioli: “Centrocampo? Dispiace per #Bennacer, che si opera domani mattina. Giocheremo sempre con tre centrocampista, ma un trequartista in più rispetto all’andata”

📲@calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 15, 2023

Pericolo Leao con Theo Hernandez, Inter preparata

Non c’è dunque certezza assoluta, ma la speranza rossonera è che Leao possa realmente figurare dal primo minuto per fare piazza pulita della difesa dell’Inter. Un pericolo che gli uomini di Inzaghi hanno bene a mente, motivo per il quale faranno di tutto in fase difensiva per arginarlo con eventuali raddoppi negli affondi verso fondo campo.

Pioli, al contrario, dovrebbe tarare il proprio gioco su un’impostazione prettamente offensiva con maggiore spinta lungo le fasce. Chiamato agli straordinari Denzel Dumfries lungo la stessa corsia di Leao e Theo Hernandez, con il baricentro nerazzurro che inevitabilmente si schiaccerà sulla destra per aiutare a coprire gli spazi.