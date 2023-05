L’incubo degli interisti: 150 milioni dalla Premier, doppio addio choc

Più l’Inter gioca bene e più aumentano i pericoli di assalti dalla ricca Premier: in Inghilterra si socifera di un doppio affare da 150 milioni

Non è un mistero: la Premier League ha messo gli occhi addosso a dei campioni nerazzurri. Un paio di titolarissimi sono dunque a rischio: è difficile, tanto per la società quanto per i calciatori, resistere alle lusinghe del campionato più ricco e coinvolgente del mondo. Per Lautaro potrebbe muoversi lo United con una proposta da 70 milioni cash. Per Barella invece occhio ad Arsenal, Liverpool e Newcastle, con possibili offerte da 80 milioni.

E così, con un doppio affondo da 150 milioni, la Premier potrebbe scippare in poche ore l’anima nerazzurra e far crollare tutta l’impalcatura tecnica della squadra. Nei mesi scorsi si era fatto avanti il Chelsea, chiedendo informazioni su Barella. Poi, varie indiscrezioni hanno coinvolto Lautaro Martinez, con alcuni ricchi club di Premier League (l’Arsenal e lo United) in prima fila. Finora l’Inter ha fatto capire a tutti di non avere intenzione di privarsi dei suoi campioni.

Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono diventati delle vere e proprie certezze per l’Inter. Da una parte c’è un attaccante capace di segnare goal pesanti e di trascinare la squadra nei momenti più difficili. Dall’altra il centrocampista che tutti i top club desiderano, forte con i piedi e con il cuore, sempre imprevedibile e generoso.

150 milioni dalla Premier per i due campioni nerazzurri

In ottica calciomercato, i loro nomi restano perciò sempre molto chiaccherati. Nelle ultime ore, a tal proposito, dall’Inghilterra sono giunte nuove voci su possibili trattative imbastite da club potenti, ricchi e un po’ arroganti. Convinti di poter fare il bello e il cattivo tempo, forti dello status diminante del loro campionato.

Con 150 milioni la Premier League vorrebbe presentarsi da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per portar via Lautaro e Barella. Ma questa cifra complessiva non può che essere considerata insufficiente dall’Inter. Qualche anno fa il Barcellona offrì 70 milioni per Lautaro, e l’Intee rifiutò. E ora Lautaro è parecchio migliorato. È un bomber da venti e passa goal a stagione, ha vinto Scudetto, Coppa Italia, due Supercoppe Italiane con il suo club e una Copa America e un Mondiale con l’Argentina… E Barella si è fatto ammirare da tutta Europa in Champions con partite da leader e grandi giocate.

Le squadre che fanno più paura sono il Manchester United e il Liverpool. I Red Revils seguono da vicino Lautaro Martinez già da un po’. I dirigenti vedono nel Toro dell’Inter l’uomo giusto per rinforzare l’attacco nella prossima stagione, e mister ten Hag avrebbe espressamente fatto il suo nome come prima scelta. Stessa storia con Barella: Klopp ne parla di continuo e ha chiesto alla proprietà uno sforzo per acquistare il centrocampista sardo.

Senza questi due giocatori, l’Inter entrerebbe però in crisi. È lampante: senza Barella in campo, i nerazzurri hanno sempre faticato, perdendo grinta e imprevedibilità. Senza Lautaro, l’Inter rischierebbe di trovarsi praticamente senza sicurezze in avanti. Con Edin Dzeko ancora in scadenza e con trentasette anni sulla carta d’identità, Romelu Lukaku da poter trattenere (forse) solo in prestito e Correa, che in questi due anni non ha mai entusiasmato.

Proprio per questo, un addio di Lautaro Martinez sarebbe pesantissimo. Ma quando si muove la Premier è difficile resistere… L’Inter può far muro, ma quel muro può essere spazzato via con un assalto ben organizzato. Quando ci sono i soldi, gli assedi e le razzie vengono molto meglio, purtroppo!