Calciomercato Inter, ufficiale entro fine settimana

Entro fine settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità di un accordo indirettamente fondamentale per il futuro dell’Inter. Ci sono in gioco alcuni affari importanti

Maurucio Pochettino potrebbe essere ufficializzato come nuovo allenatore del Chelsea entro fine settimana. E con il suo arrivo diventerà più chiara la politica dei Blues riguardo alle entrate e alle uscite per la prossima stagione. Le scelte dell’allenatore saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku. Il belga vorrebbe restare a Milano, come confermato più volte da Marotta, per un altro anno, ancora in prestito. Ma Pochettino potrebbe pretenderlo in rosa, per rilanciarlo. Oppure potrebbe volerlo sfruttare come perdina di scambio per arrivare ad altri obiettivi.

Inoltre bisognerà capire anche il piano di Pochettino per la porta: i dirigenti del Chelsea vorrebbero prendere André Onana e ora aspettano l’ok del nuovo tecnico. Non è infatti detto che Pochettino preferisca il camerunese, il cui stile di solito mette in crisi gli allenatori vecchio stampo, a Kepa Arrizabalaga Revuelta.

Fosse per Todd Boehly, Lukaku potrebbe restare tranquillamente all’Inter, magari anche con lo sconto, e Onana sarebbe già un giocatore del Chelsea. Ma i Blues hanno bisogno di ponderare bene le scelte di mercato, e soprattutto devono vendere gli esuberi, per non sforare ancora così platealmente il FFP. Finora le cose sono andate nel peggiore dei modi. Quindi Mauricio Pochettino sarà chiamato ad assumersi delle responsabilità. Sarà un manager, con grande autonomia decisionale.

Il destino di Lukaku si decide entro fine settimana: è tutto nelle mani di Pochettino

Dopo l’esonero di Tuchel, e la parentesi poco entusuasmante di Frank Lampard, l’allenatore argentino, ex Tottenham e PSG, firmerà un contratto di tre anni con i Blues. L’obiettivo è quello di rilanciare un club allo sbando: ricchissimo ma deludente dal punto di vista sportivo. Con una stagione conclusasi con un piazzamento a metà classifica in Premier, fuori dalle competizioni europee, il Chelsea ha bisogno di una rifondazione totale.

Il consorzio statunitense di Todd Boehly ha speso poco meno di 700 milioni nelle ultime due sessioni di mercato. E non è bastato a far brillare la squadra. L’ex allenatore del PSG dovrà quindi dare un’anima a un gruppo affranto e discontinuo, e dovrà decidere su quali giocatori puntare. In Inghilterra scrivono che Pochettino contatterà Lukaku per capire le sue intenzioni, e probabilmente cercherà di convincerlo a tornare a Londra. Su Onana è invece tutto ancora poco chiaro.

L’ansia è palpabile. L’Inter ha capito che Lukaku può essere ancora utile alla causa. E anche il Chelsea ha notato l’importanza del belga, da quando è tornato in gran forma. I suoi cinque goal e tre assist nelle ultime quattro partite, con la doppietta decisiva nella vittoria col Sassuolo, hanno di certo catturato l’attenzione di Pochettino.

Dipendesse da Lukaku non ci sarebbe alcun dubbio: il prossimo anno giocherebbe ancora all’Inter. Ma l’ultima parola sul futuro dell’attaccante belga però sarà per forza del Chelsea, che è il club proprietario del cartellino. Negli accordi non c’è né diritto né obbligo di riscatto.

Tuchel non voleva più saperne di Big Rom. Pochettino, invece, ha sempre avuto un debole per Lukaku. Quando era sulla panchina del Tottenham, aveva più volte fatto capire di essere interessato all’attaccante. Se l’Inter vuole tenersi Lukaku deve sperare che il Chelsea possa ingaggiare un altro attaccante di peso. Magari Kane, oppure Osimhen o Vlahovic. Se il Chelsea dovesse sul serio accelerare su Osimhen, Pochettino potrebbe cambiare idea su Lukaku.