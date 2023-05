DIRETTA Champions, derby Inter-Milan: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel ritorno delle semifinali di Champions League. La cronaca Live del derby in Diretta

L’Inter affronta di nuovo il Milan a San Siro in una gara valida come ritorno della prima semifinale di Champions League. Un derby della Madonnina che si ripete a sei giorni di distanza, che sarà diretto dall’arbitro francese Turpin.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da cinque vittorie di fila in Serie A che li hanno riportati al terzo posto in classifica davanti alla Lazio e dietro una Juve in attesa della penalizzazione, hanno tre risultati a disposizione per raggiungere la finalissima. Oltre alla vittoria e al pareggio, infatti, può bastare una sconfitta di misura per passare il turno. Dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli, che vengono dalla clamorosa sconfitta esterna contro lo Spezia, hanno bisogno di vincere con tre o più gol di scarto per strappare il biglietto per Istanbul. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 oltre che su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Premium e su Sky Sport. All’andata l’Inter si è imposta con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Chi passa se la vedrà con la vincente tra Manchester City e Real Madrid. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.