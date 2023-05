Formazioni UFFICIALI Euroderby Inter-Milan: Inzaghi come all’andata

Le scelte di Inzaghi e Pioli per la stracittadina che mette in palio la qualificazione alla finale di Champions League

Ufficiali i ventidue che fra circa un’ora scenderanno in campo al ‘Meazza’ nell’Euroderby di ritorno della semifinale di Champions League.

L’Inter è la stessa dell’andata, come previsto Inzaghi conferma in blocco l’undici mandato in campo dall’inizio mercoledì scorso: in regia Calhanoglu, davanti Lautaro ed Edin Dzeko.

Sponda Milan, rispetto a sei giorni fa la grande novità è ovviamente Rafael Leao. Out Bennacer, operatosi stamane, dal 1′ c’è Messias e non Saelemaekers. In difesa preferito Thiaw a Kjaer.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

ARBITRO: Turpin (FRA)