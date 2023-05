A volte ritornano: “Sogno di giocare nell’Inter”

Un ex nerazzurro esce nuovamente allo scoperto e ammette: “Voglio tornare a giocare all’Inter, questa volta in pianta stabile”. Ecco il messaggio rivolto ad Inzaghi e non solo

Nel calcio, così come nella vita, spesso e volentieri le cose non vanno le maniera in cui si vorrebbe realmente. Proprio per tale motivo, infatti, ci si trova a dover programmare il proprio futuro compiendo un passo alla volta, giorno per giorno insomma. C’è chi sogna di poter arrivare a giocare nella propria squadra del cuore in futuro e che, per farlo, si trova sostanzialmente obbligato a dover compiere una sorta di percorso del tutto travagliato.

Pensiamo, ad esempio, ad alcuni giovani promesse che nel corso di questi ultimi anni hanno detto addio all’Italia per tentare di cercare fortuna altrove. Non è propriamente il caso di Cesare Casadei, colui che è stato ceduto dall’Inter nella scorsa estate per ragioni prettamente economiche manifestate da parte dell’intera società, bensì di qualcun altro come Wilfried Gnonto, giusto per fare un nome. E’ stato, infatti, nell’ormai lontano 2020 che il classe ’03 ha deciso di fare le valigie ed emigrare altrove, annata nella quale arrivò a trasferirsi poi in Svizzera, più precisamente nello Zurigo.

A seguito delle esperienze compiute al fianco delle giovanili dell’Inter, infatti, Gnonto è finito per dire addio alla ‘Beneamata’, club in cui difficilmente avrebbe trovato particolari fortune in quel momento della propria vita, in modo tale da poter crescere con la giusta calma altrove. A distanza di qualche annetto poi, precisamente nella scorsa estate, ad essersi reso conto delle sue più che discrete qualità tecniche, ci ha pensato il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, inserendolo man mano negli schemi tattici della propria formazione.

Ciò nonostante, il calciatore natio di Verbania – quest’oggi in forza al Leeds – non ha affatto dimenticato l’Italia, anzi spera un giorno di poter arrivare a proseguire la propria carriera in Serie A: approdando, magari, nuovamente all’Inter – questa volta in pianta stabile in prima squadra – proprio come affermato da egli stesso durante una propria intervista.

Gnonto a tu per tu: “L’Inter la mia squadra del cuore, sogno di poter tornare lì ma in prima squadra”

“Come ogni ragazzino, ho una squadra del cuore: l’Inter. Seguo con molto piacere sia lei che le altre italiane. Essere arrivato a questi livelli è già qualcosa di incredibile. Impegnandomi, magari, posso però arrivare a fare qualcosa di ancor più importante” – ha esordito Willy Gnonto nel corso di una sua intervista rilasciata ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio‘, proseguendo poi così.

“Non so se riuscirò a realizzare questo mio sogno, ma è un qualcosa che mi porto dentro. Sogno, infatti, di poter tornare a giocare nell’Inter. Vedere ‘San Siro’ dal vivo è impressionante, figuriamoci calcare quell’erbetta. E’ una sensazione che ho provato qualche anno dopo, sempre durante quell’esperienza vissuta a Milano. Sono cresciuto in Italia, mi trovavo all’Inter sin da quando avevo 8 anni, ma ad un certo punto ho dovuto pensare a ciò che era meglio per il mio futuro e sono dovuto andare in Svizzera, era la scelta più giusta in quel momento. Gli allenamenti con la Prima Squadra? Ricordo una spallata di D’Ambrosio in allenamento, è stato quello a farmi capire che non ero ancora calciatore. Il livello era fin troppo alto per me, ma la Svizzera è stata un buon passo intermedio perché tra la Primavera e la Prima Squadra c’era una bella differenza”.