La notte della grande sfida: Inzaghi ripropone la squadra che ha battuto il Milan all’andata

È finalmente giunta la notte della grande sfida. A sei giorni dall’euroderby d’andata, Inter e Milan tornano ad affrontarsi in Champions League. E si parte dallo 0-2 maturato in casa dei rossoneri

Il momento è delicatissimo: Simone Inzaghi può risollevare la stagione della sua squadra e far vivere a tutti i tifosi dell’Inter un sogno: superare il Milan in semifinale e giocarsi la Champions a Istanbul contro il Real o il City. La grande sfida di martedì 16 maggio 2023 può far entrare i nerazzurri allenati da Inzaghi nella storia.

L’allenatore interista parte da due goal di vantaggio ma sa che la sua squadra non dovrà cedere all’illusione di aver già vinto. Il derby è sempre insidioso, e per questo bisognerà giocare come se si fosse sullo 0-0. L’Inter lo ha già fatto, nel ritorno col Benfica. E le cose sono andate bene. L’idea di Inzaghi è dunque quella di attaccare dal primo minuto e mettere di nuovo in difficoltà i rossoneri. Molto probabilmente, dunque, Inzaghi si affiderà agli stessi undici dell’andata.

In difesa ci saranno Acerbi al centro, affiancato da Darmian e Bastoni. Calhanoglu in regia, con Barella e Mkhitaryan a fare gli interni. Poi Dumfrie e Dimarco sulle corsie esterne. Infine Edin Dzeko con Lautaro in attacco. Lukaku, reduce da una doppietta dirompente contro il Sassuolo, partirà dunque dalla panchina. Skriniar resta l’unico indisponibile.

Inter-Milan: è arrivato il momento della grande sfida; dove vederla in tv

Il Milan sogna invece una clamorosa rimonta, galvanizzato dal recupero di Leao. Il portoghese, anche se non al 100%, sarà in campo dall’inizio dopo l’infortunio muscolare di una decina di giorni fa. Pioli ha recuperato anche Krunic e Messias (che dovrebbe giocare al posto Saelemaekers. Assente Bennacer. Poi è previsto un cambio in difesa, con Thiaw al posto di Kjaer.

Il Milan ci crede. L’obiettivo è quello di fare un goal nel primo tempo per mettere sotto pressione i nerazzurri. Il trequartista sarà Brahim Diaz: Pioli spera che il suo ingresso possa mettere in crisi il centrocampo interista.

Inter-Milan sarà visibile in diretta TV, in chiaro e gratis, su Canale 5. L’euroderby rientra infatti tra le partite trasmesse gratuitamente da Mediaset il mercoledì sera. In alternativa sarà possibile seguire la grande sfida di Champions sui canali Sky. Più precisamente su Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), con ampio prepartita e postpartita.

Probabili formazioni e la squadra arbitrale

I nerazzurri si presentano con i favori del pronostico. Dopo lo 0-2 dell’andata con goal di Dzeko e Mkhitaryan, Inzaghi spera di poter portare a casa un’altra vittoria. Ma la partita è molto particolare: è un derby di Champions. E nei derby non c’è mai una vera favorita. Nulla può essere definito scontato. E in novanta minuti più recupero i nerazzurri dovranno giocare al massimo della concentrazione per raggiungere una tra Manchester City e Real Madrid nella finalissima di Istanbul.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro

Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani, Brozovic, Gagliardini, Correa, Lukaku

Allenatore: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Skriniar

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Panchina: Mirante, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Florenzi, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Rebic, Messias, Origi

Allenatore: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer

ARBITRO: Turpin

Assistenti: Danos e Pages

Quarto uomo: Frappart

Var: Brisard (Millot)