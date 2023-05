Marotta: “Siamo qui per sognare. Alti e bassi, ecco la causa”

By

Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato nerazzurro prima dell’Euroderby Inter-Milan valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League

“E’ una grande soddisfazione per il mondo Inter, ma questa partita credo sia uno bello spot soprattutto per il movimento calcistico italiano. Ne avevamo bisogno”. Così Beppe Marotta a meno di mezz’ora dall’inizio dell’Euroderby di ritorno.

“Se la qualificazione in finale rappresenterebbe una rivincita per lo Scudetto dell’anno scorso? Inutile andare a rivangare il passato – ha risposto l’Ad nerazzurro al microfono di ‘Infinity’ – Oggi siamo concentrati sul presente e su questa serata che è una pagina indimenticabile. Siamo qui per sognare qualcosa di straordinario“.

“Bisognerà avere grande motivazione, determinazione e intelligenza tattica – ha sottolineato Marotta – Giochiamo contro un avversario arrabbiato che vuole recuperare la sconfitta dell’andata, noi dovremo essere molto bravi ad affrontarlo”.

L’Inter è arrivata al top di forma nel momento clou della stagione: “È stata un’annata anomala, di mezzo c’è stato il Mondiale che ha visto coinvolti anche tanti nostri calciatori. Gli alti e bassi sono stati condizionati pure da questo, oggi stiamo bene e quindi siamo tutti ottimisti. Se sarà importante la prima mezz’ora? Sì, ma non voglio addentrami in questioni che competono all’allenatore. Ho visto la squadra molto concentrata, Inzaghi l’ha preparata molto bene“.