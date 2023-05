Il Toro porta l’Inter a Istanbul: è finale di Champions League!

Pagelle e tabellino dell’Euroderby andato in scena al ‘Meazza’ e valevole per il ritorno della semifinale di Champions League

Partono aggressive, le due squadre, e i primi 10′ sono caratterizzati da contrasti maschi, falli e fallacci. Il primo tiro arriva al 5′ com Hernandez dalla lunghissima distanza: palla calciata alla disperata che esce di poco dopo essersi abbassata all’improvviso. Al 7′ Barella si trova da solo davanti a Maignan ma spara alto. Poco dopo il 10′ c’è un grande intervento di Onana su Diaz, che spreca un rigore in movimento. Al 37′ si accende Leao e arriva al tiro, ma l’azione sembra viziata da un fallo di mano. Un minuto dopo Maignan salva sulla spizzata di Dzeko. Al 40′ Lautaro si libera al limite e poi tira: di nuovo alto. Due minuti dopo esce Mkhitaryan.

Nel secondo tempo l’Inter punta a gestite con più calma. Il Milan non riesce a incidere. Poi al 73′, Lautaro la mette dentro e fa esplodere il Meazza: l’azione in area è durata almeno un minuto. Cinque minuti dopo il Toro stoppa la palla e cerca il pallonetto: Maignan smanaccia e manda in corner. Dopo tredici anni l’Inter torna in finale di Champions!

Pagelle e tabellino Inter-Milan

TOP

LAUTARO – Lotta su tutti i palloni, salta l’uomo e fa il goal che stende i rossoneri. Il Toro ha matato il Milan. La sua è una partita di cuore, da vero capitano.

ACERBI – Tosto e cattivo: non fa respirare Giroud e poi blocca anche Leao riciclato centravanti. Che difensore…

FLOP

CORREA – Entra e butta all’aria un contropiede da tre contro due.

INTER-MILAN 1-0

73′ – LAUTARO

INTER (3-5-2): Onana 7; Darmian 7, Acerbi 7,5, Bastoni 7; Dumfries 7, Barella 7 (83′, Gagliardini sv), Calhanoglu 6,5, Mkhitaryan 6,5 (43′, Brazovic 6), Dimarco 6 (65′, Gosens 6); Lautaro 8 (83′, Correa sv), Dzeko 7 (65′, Lukaku 7). All.: Inzaghi 7,5

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6, Thiaw 6,5 (63′, Kalulu sv); Tomori 7, Theo Hernandez 6; Tonali, 6 Krunic 5; Messias 5,5 (75′, Saelemaekers sv), Brahim Diaz 5,5, Leao 5,5; Giroud 5. All.: Pioli

Ammoniti: 54′, Thiaw (M); 79′, Tonali (M) e Barella (I); 82′, Kalulu e Tomori (M) e Lautaro (I)

ARBITRO: Turpin (FRA)