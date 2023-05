Sgambetto Inter a Lotito: 15 milioni per la firma

Nerazzurri e biancocelesti immersi in una vulcanica contesa di mercato per il centravanti messicano, talento in ascesa del calcio europeo

La Lazio è stata una delle conferme positive di questa stagione, quasi al pari del Napoli. Certo tra le due realtà persiste comunque una grande distanza, dimostrata dalla voragine nella classifica di Serie A e dall’intensità di prestazioni che hanno poi portato i partenopei a vincere anticipatamente il terzo Scudetto della loro storia.

Ma comunque, al di là dei numeri, i capitolini hanno in mano la qualificazione alla prossima edizione di Champions League tanto bramata. Complice l’ottimo lavoro di Maurizio Sarri e alcuni dei suoi elementi migliori, a partire dal ritrovato Luis Alberto passando per Sergej Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Matteo Zaccagni e Ciro Immobile. Eppure proprio quest’ultimo, immenso protagonista delle ultime stagioni di cui è stato spesso capocannoniere, ha dovuto fermarsi spesso per qualche acciacco. E in vista di un ricambio importante in attacco che non funga necessariamente da alternativa, la dirigenza avrebbe adocchiato uno dei centravanti in ascesa più promettenti dello scenario calcistico europeo. Un calciatore sulle cui orme si sarebbe messa anche l’Inter, altra grande pretendente di un posto in Europa entro le prime quattro della classifica.

Calciomercato, l’Inter insidia la Lazio sul talento messicano

Ebbene anche i nerazzurri, come anticipato, non vogliono restare impassibili innanzi all’esigenza di scovare e regalare a Simone Inzaghi un centravanti di sostanza che possa fungere da eventuale erede di Romelu Lukaku nel momento in cui il belga non dovesse essere riconfermato in prestito per la seconda stagione consecutiva. Il rientro al Chelsea sarà comunque tappa obbligata del processo e senza Joaquin Correa in lista trasferimenti, l’Inter resterebbe addirittura senza due attaccanti di ruolo.

Una toppa dovrebbe essere messa con l’arrivo dell’attesissimo Mateo Retegui, su cui Giuseppe Marotta sembrerebbe essere ancora favorito sugli altri colleghi italiani. Se non dovesse dunque arrivare l’altro bramato figlio d’arte Marcus Thuram, allora le attenzioni si sposterebbero definitivamente su Santiago Gimenez. Il calciatore messicano, originario argentino con passaporto italiano, ha stregato il Feyernoord con la cui maglia nel campionato di Eredivisie ha messo a segno 15 reti in 30 presenze. Niente male per un ventiduenne, visto all’opera anche in Europa League proprio contro i biancocelesti capitolini. Che il suo destino riporti Lazio o Inter, il club olandese vorrebbe almeno 15 milioni di euro. Investimento importante e neanche troppo esoso per le casse societarie nerazzurre, destinato a crescere enormemente in un campionato tecnico e tattico come quello di Serie A. Claudio Lotito deve quindi guardarsi bene le spalle da un sorpasso improvviso.