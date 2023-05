Zhang: “Riportata l’Inter al top”. Poi l’annuncio su Inzaghi

Il presidente nerazzurro: “A Istanbul tutto è possibile, noi ci crediamo. L’obiettivo sarà sempre quello di costruire una squadra migliore per la stagione successiva”

“È qualcosa di incredibile” ha detto Zhang a ‘Sky Sport’ commentando la conquista della finale di Istanbul. “Il merito è del tecnico e dello staff che ha fatto tutto nel modo giusto per raggiungere questo traguardo – ha aggiunto il presidente dell’Inter – Se ora possiamo vincere la Champions? Tutto è possibile, in novanta minuti può accadere di tutto. Noi ci crediamo“.

“Siamo al settimo anno alla guida dell’Inter, sono qui da quando avevo 24 anni. All’inizio c’erano calciatori che non avevano mai giocato in Champions e abbiamo reso possibile questo sogno. Abbiamo fatto il nostro lavoro riportando l’Inter al top, finché saremo qui lavoreremo per mantenere il club in questa posizione“, evidenzia Zhang.

“Se c’è la voglia di portare all’Inter altri calciatori importanti? Il mercato serve sempre per migliorare, i risultati dimostrano che abbiamo lavorato bene. L’obiettivo sarà sempre quello di costruire una squadra migliore per la stagione successiva. Se già ho chiamato mio padre? Lo farò più tardi. Di sicuro ha visto la partita, lui va a dormire tardissimo per vedere le partite. Se non vinciamo, mi mette pressione”.

In conclusione Zhang elogia e ‘blinda’ Inzaghi: “Lui è speciale, è molto calmo che si vinca o che si perda. È l’unico che non mi chiede mai calciatori (ride, ndr)… Sarà l’allenatore dell’Inter per tante stagioni“.