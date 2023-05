Colpo da 30 milioni: in tribuna per l’Euroderby

Un calciatore della nostra Serie A era presente al ‘Meazza’ per assistere dal vivo a Inter-Milan. Che sia un indizio di mercato? Nel frattempo spunta l’indizio social

A distanza di vent’anni esatti di tempo, l’ultima volta era infatti stata nel lontano 2003, Inter e Milan sono tornate ad affrontarsi nuovamente in una semifinale di Champions League e che, questa volta, a differenza di quanto accaduto in passato dove furono i rossoneri ad imporsi sui loro acerrimi rivali, ha dato ragione ai nerazzurri.

E’ stata, infatti, la squadra di Simone Inzaghi a strappare il pass per la finale di Champions che si terrà ad Istanbul nel prossimo 10 giugno in quel dell’Atatürk Olympic Stadium’. Alla sfida di ieri, vi hanno preso parte oltre 75.500 persone e, tra i tanti presenti, figuravano inoltre grandissime figure di spicco. Pensiamo, ad esempio, ad alcuni VIP che avevano a che fare non soltanto con il mondo della musica o della moda ma, a maggior ragione, con quello del calcio.

Si è riscontrato, non a caso, un gran numero di calciatori e, oltre a quelli del passato, oramai non più in attività, vi era – come ormai noto del resto – anche qualcuno dei grandi ex della gara come Ivan Perisic e Achraf Hakimi, entrambi inquadrate dalle telecamere presenti al ‘Meazza’. Non è affatto finita qui però. Nel ‘fortino’ di Inter e Milan vi erano, inoltre, presenti anche alcuni calciatori tutt’ora in attività, incluso qualcuno che recentemente era stato accostato anche ai nerazzurri.

Anche Schuurs del Torino presente ad Inter-Milan: attenzione a questa pista di mercato, c’è l’indizio social

Ad assistere a Inter-Milan dello scorso martedì sera, vi era anche Perr Schuurs del Torino: calciatore che si è recato al ‘Meazza’, assieme al proprio ‘braccio destro’, ed ora vi sveliamo chi, per poter assistere all’Euroderby, valevole per la semifinale di ritorno di Champions League.

Il classe ’99, quest’oggi in forza al Torino, era in compagnia del proprio manager George Gardi direttamente in tribuna. A confermarlo è stata, infatti, una storia Instagram apparsa proprio sul profilo del rappresentante del calciatore. Ad oggi, non si sa ancora con assoluta certezza se questo possa, eventualmente, essere un importante indizio di mercato…Certo è, però, che già nel corso della prossima estate, l’attuale patron dei ‘granata’, niente meno che Urbano Cairo, punterà ad ottenere la cifra più alta possibile dalla potenziale cessione del suo attuale tesserato Perr Schuurs, ormai destinato a poter dire addio a Ivan Juric dopo un solo anno trascorso in Serie A.

Tra le tante società interessate, infatti, non vi sono solamente alcuni club inglesi, bensì anche l’Inter: sodalizio che però – per via dell’importante valutazione da 30 milioni del calciatore, oramai del tutto fuori portata, e visto e considerato inoltre il fatto che Schuurs viene considerato un centrale in una difesa a tre, con de Vrij che tra l’altro è prossimo al rinnovo – è da considerarsi, sostanzialmente, fuori dalla corsa. Proprio in virtù di questa serie di motivi, insomma, il futuro dell’ex Ajax appare a dover essere in Premier League.