Inter in ansia per Mkhitaryan: ecco cosa filtra

Si parla di una lesione, per Henrikh Mkhitaryan, e l’Inter vive con estrema ansia le ore che seguono l’infortunio maturato dall’armeno durante il ritorno della semifinale di Champions League

La speranza per Simone Inzaghi e per tutti gli interisti è che la lesione sia di primo grado, cioè lieve, in modo che l’ex Roma possa tornare ad allenarsi dopo la sfida con il Torino del 4 giugno e prepararsi per scendere in campo nella finale di Istanbul. L’armeno è stato finora fondamentale per l’Inter: è uno dei giocatori più sfruttati da Inzaghi e uno dei più continui, per corsa, prestazioni e impegno. Ecco perché l’ansia è tanta: senza Mkhitaryan, i nerazzurri perderebbero molto in termini di equilibrio ed esperienza.

Naturale dunque che in casa Inter, in queste ore, si parli più delle condizioni di Mkhitaryan che del Manchester City in grado di schiantare il Real Madrid. Il centrocampista armeno si sottoporrà oggi a esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio subìto nella partita di Champions League contro il Milan. Dopo il risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra accusato nel primo tempo del ritorno della semifinale di Champions League, è arrivata l’ora dei test, per capire bene l’entità dell’infortunio e dunque quanto dovrà stare fuori.