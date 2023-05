Infortunio e stagione finita: a rischio il match con l’Inter

Il centravanti non potrà partecipare alle ultime giornate di campionato per l’ennesima ricaduta, così salterebbe anche l’incontro decisivo con i nerazzurri di Milano

Il finale di stagione appare agli occhi di buona parte dei club come i titoli di coda di un film che ha emozionato e continuerà ad emozionare ancora per le prossime settimane, anche in concatenazione con l’avvento della sessione estiva di mercato. Eppure per alcuni, come nel caso della Juventus priva del proprio centrocampista Nicolò Fagioli infortunatosi nell’ultima delle due semifinali di Europa League per un colpo scomposto all’altezza della clavicola, non saranno titoli di coda altrettanto positivi.

Anche l’Inter ha dovuto attraversare nel corso dei mesi diversi problemi nell’infermeria, partendo dallo stop prolungato di Romelu Lukaku fino a quello di Marcelo Brozovic, tanto che anche il centrocampista Henrikh Mkhitaryan ha dovuto dare forfait per un fastidio muscolare. Con la finale di Champions League a rischio disputa, il gruppo nerazzurro dovrà comunque restare unito e coeso fino al raggiungimento dell’obiettivo. Mantenendo, come logico, uno sguardo attento anche a quel che resta del campionato: tre sole giornate al termine, con la partita contro l’Atalanta che potrebbe rappresentare il giro di boa definitivo per blindare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Ennesimo ko per Zapata: salterà il derby lombardo

In occasione del match contro i nerazzurri di Bergamo, però, l’Inter potrà fare a meno di caricare le proprie attenzioni sul centravanti colombiano Duvan Zapata.

Il calciatore ha subito l’ennesimo infortunio muscolare della stagione, pertanto è altamente probabile che possa saltare anche tutte le altre partite in programma nel calendario della ‘Dea’ da qui all’ultima giornata. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. Zapata non ha di fatto attraversato buoni momenti nel corso dell’anno solare, dovendo spesso rinunciare a figurare tra i titolari per una condizione ben lontana dai suoi soliti standard. Anche Gian Piero Gasperini ha dovuto forzare la sua esclusione, lanciando il talento danese Hojlund che in ogni caso non lo ha fatto rimpiangere. Poi il ritrovamento di Luis Muriel, altro elemento essenziale della sua rosa. L’Inter, al di là dell’assenza del centravanti boa, è comunque avvisata.