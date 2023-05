Lukaku-Inter, amore spropositato: “Grande club, vado avanti con determinazione”

Le parole del centravanti nerazzurro nella maxi intervista dedicatagli dal canale Inter TV, tra passato e presente con l’importanza di non mollare mai gli obiettivi

Potrebbe anche non essere stata una stagione produttiva, sotto il profilo meramente individuale. Prima il pesante infortunio, poi il recupero a rilento, la delusione del Mondiale e lo strano meccanismo di inserimento negli schemi di Simone Inzaghi.

Infine la magra consolazione di essere tornato, in alcune circostanze precise, quantomeno vicino ai livelli di prima. Per Romelu Lukaku c’è ancora molta strada da fare, ma sicuramente non sembra essersi discorato dal percorso che aveva precedentemente tracciato in quel di Milano.

Sempre a testa alta, eccezion fatta per i momenti in cui deve esultare con la mano sinistra in segno di silenzio e quella destra sulla fronte, il centravanti belga resta comunque uno dei più ‘pericolosi’ della formazione nerazzurra. Quando è in giornata diventa implacabile. Così come inarrestabile appare il suo rapporto viscerale con questi colori.

La giustificazione perfetta delle motivazioni usate la scorsa estate, quando aveva palesato la propria intenzione di tornare nel capoluogo lombardo per dire ancora la sua dopo una stagione fallimentare al Chelsea.

“Ho tanti bei ricordi in Inghilterra perché è lì che mi sono formato, ma Milano ha dato a me e alla mia famiglia quell’impatto ‘wow’ indimenticabile. Mi sono da subito reso conto di quanto grande sia questo club“, ha annunciato Lukaku con un filo di emozione nel corso della lunga intervista a lui dedicata da Inter TV.

Lukaku e lo spirito del guerriero: “Sempre nuovi obiettivi”

“Nella mia storia ci sono calciatori come Adriano e Ronaldo, ricordo con commozione i momenti all’Anderlecht e gli allenatori che mi hanno dato questa grande opportunità“, ha poi continuato il calciatore ricalcando il passato. La sua visione sul futuro, però, non cambia: “Non mi mancheranno mai la determinazione, la voglia di migliorare e pormi sempre nuovi obiettivi da perseguire. Vado sempre avanti, con umiltà“.

Il nome di Lukaku è tuttavia ancora avvolto nel mistero del mercato. Perché se da un lato il suo destino sembra essere segnato dal rientro alla base londinese al termine del prestito annuale siglato, il calciatore potrebbe fare comunque dietrofront grazie al rinnovamento del prestito con la dirigenza dei ‘Blues’ per un altro anno ancora.

Dopodiché, in base a quello che sarà l’impatto complessivo e il bilancio del biennio, l’Inter potrebbe anche valutare alternative concrete. Tutto è ancora in ballo e lui lo vuole affrontare di petto, con decisione, come se dovesse stoppare un pallone prezioso per una rete da finalissima di Champions.