Fuori dai piani della big: all’Inter in prestito

Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Premier. Occhio all’affare a titolo temporaneo con direzione Milano, svelati tutti i possibili scenari

In attesa che la prossima finestra di calciomercato prenda il via, sia l’Inter, così come il resto delle altre big europee d’altronde, hanno già incominciato a programmare tutta una serie di possibili investimenti da poter attuare nel corso dei prossimi mesi.

Pensiamo, ad esempio, al Chelsea: club presieduto dal Todd Boehly che, per via di tutti i costosissimi movimenti di mercato attuati nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato, dove sono stati spesi oltre 600 milioni di euro, sarà costretto a dover dare nuovo ossigeno alle proprie casse economiche. Proprio per tale ragione, numerosissimi calciatori – a prescindere che si tratti poi di big o di alcune giovani leve – potrebbero finire per dire addio, da vedere poi se a titolo definitivo o temporaneo.

E’ il caso di Carney Chukwuemeka, giovane centrocampista classe ’03 accasatosi nella scorsa estate ai ‘Blues’ dopo essere stato rilevato, proprio da questi ultimi, direttamente dall’Aston Villa per la modica cifra di 18 milioni, il tutto quando aveva ancora diciott’anni essendo nato nel mese di ottobre (momentaneamente ne possiede quindi diciannove). A prescindere da questo, però, i londinesi appaiono ora orientati a poter cedere in prestito il proprio centrocampista ed è proprio da qui che potrebbe, anche, iniziare a prendere quota la possibilità di poterlo vedere sbarcare, eventualmente, a Milano. Ecco come.

Calciomercato, Chelsea pronto a cedere Chukwuemeka: occhio all’affare in prestito con l’Inter

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘TeamTalk.com’ nelle ultime ore, il Chelsea sta valutando con la massima attenzione una potenziale cessione in prestito del proprio tesserato Carney Chukwuemeka, accasatosi ai ‘Blues’ nella scorsa estate.

Pur essendo approdato poco meno di un anno fa a Londra, infatti, l’intera dirigenza londinese ritiene che sia cosa buona e giusta far assaporare al giovane classe ’03 una nuova esperienza da poter vivere altrove e che gli consenta, magari, di farsi le ossa e di trovare maggior continuità in un qualsiasi altro club (per lui soli 224′ minuti racimolati in questa edizione di Premier League). Il portale inglese riferisce, non a caso, che tra le tante società interessate vi sono già sia lo Sheffield United che il Burnley, entrambe neo promosse nella massima divisione inglese, ma occhio anche all’Inter.

Nel bel mezzo dei colloqui tra Chelsea ed Inter per Lukaku – coi nerazzurri che tenteranno con ogni probabilità di strappare il sì dei ‘Blues’ per il rinnovo del prestito del belga in estate, oppure nel vivo della conversazione riguardante Onana, estremo difensore che continua a piacere moltissimo alla squadra che a breve verrà guidata da Mauricio Pochettino – gli stessi londinesi potrebbero anche finire per offrire il diciannovenne Chukwuemeka in prestito ai nerazzurri.