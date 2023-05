Stagione finita, salta il riscatto: affare con contropartita per l’Inter

Nerazzurri tediati sul mercato da una big europea, chance come contropartita per il raggiungimento di un obiettivo tra Barella o Bastoni

L’Inter ha superato positivamente il doppio turno delle semifinali di Champions League lasciando dietro di sé i rivali storici del Milan, bloccati in fase realizzativa e spesso disattenti in fase di ripartenza, per raggiungere il tanto atteso momento della finale di Istanbul. Tra i protagonisti di questo piccolo, grande traguardo che ha più il sentore di soddisfazione di gruppo, ci sono stati non soltanto i membri dello staff di Simone Inzaghi ma anche i singoli calciatori.

Nell’ultimo periodo in particolare il centrocampista Nicolò Barella e il difensore centrale Alessandro Bastoni, rappresentanti unici dei colori nerazzurri per prestazioni e attaccamento alla maglia. Eppure, proprio questi due potrebbero esser messi a dura prova nel prossimo futuro sulla questione attaccamento. In Premier League ma anche in Bundesliga, le pressioni delle big lasciano intendere che potrebbero subire assalti di spessore in estate. Assalti dai quali la dirigenza nerazzurra dovrò difendersi. A tessere le lodi c’è sicuramente il Bayern Monaco, reduce da una stagione non totalmente positiva né in campionato né in Champions e fresco di cambio in panchina con il reintegro di Thomas Tuchel in terra germanica dopo annate in Inghilterra.

Calciomercato, Bayern astuto: Bastoni o Barella pedine importanti

Visti gli elevati costi operativi dei due, il club bavarese potrebbe valutare seriamente l’idea di immissione di una contropartita che potrebbe smorzare la spesa di almeno 60 milioni per Bastoni e 70 milioni per Barella.

Si tratta di Marcel Sabitzer, attualmente alle prese con un infortunio che non soltanto mina la sua presenza nello spezzone finale di stagione ma potrebbe anche compromettere la sua permanenza al Manchester United ove adesso si trova in prestito. Il problema muscolare, infatti, lascerebbe perplessa la dirigenza inglese che inizialmente era propensa al riscatto del suo cartellino per circa 20 milioni. Il reintegro del centrocampista tra le file del Bayern, dunque, aprirebbe le porte per l’affare con l’Inter vista anche la certa partenza di Roberto Gagliardini e i numerosi dubbi sulla conferma di Marcelo Brozovic in mediana.