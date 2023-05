Il Chelsea sorride, a rimetterci è l’Inter: nuovo affare in Premier per Lukaku

I nerazzurri si stanno finalmente godendo Lukaku, centravanti che però nel prossimo giugno farà rientro in quel di Londra. Attenzione ad un nuovo scenario del tutto inglese

C’è voluto un bel mese abbondante di tempo ma, alla fin fine, è finalmente ritornata l’Inter che tutti quanti noi conoscevamo e che ci aspettavamo di vedere. In seguito a quei cinque passi falsi compiuti in campionato nel periodo a cavallo tra metà marzo e metà aprile, per i nerazzurri sono poi giunte solo ed esclusivamente ottime notizie, tra cui quella di un Romelu Lukaku ritrovato.

Ad essere sinceri, infatti, è stato proprio nel 23 dello scorso mese che si è una volta per tutte tornati ad assistere ai primi sprazzi del vecchio Lukaku, colui che mise a segno, per l’appunto, una splendida doppietta – e fornendo un delizioso assist per Lautaro Martinez inoltre – contro l’Empoli di Paolo Zanetti. Da quel momento in poi, che sia dal primo minuto o a gara in corso poco importa: ‘Big Rom’ ha deciso di riporre l’Inter al primo posto e di fornirle tutto l’apporto di cui necessita, proprio come testimoniato dalle 5 reti e i 3 assist messi a segno in questi ultimi 20/30 giorni. Ciò nonostante, però, a beneficiarne da questa situazione sono non soltanto i nerazzurri bensì il Chelsea, a maggior ragione.

A causa dell’impatto avuto dal classe ’93 nei mesi iniziali di questa sua esperienza 2.0 in quel di Milano, il valore economico dell’ex Anderlecht era sceso ancor più al ribasso di quanto non lo fosse già, questo anche in virtù di tutti quei infortuni racimolati inizialmente. Ora, però, a distanza di un po’ di tempo, l’Inter è finalmente tornata a poter fare affidamento su Romelu Lukaku e, ad essersi resi conto del suo importantissimo momento di forma, ci hanno pensato non soltanto alcuni club italiani, bensì anche quelli esteri soprattutto.

Complice questa situazione, infatti, e considerando inoltre il fatto che i ‘Blues’ non punteranno più né ora e né mai sul belga, gli stessi londinesi potrebbero finire per approfittare di tutta questa serie di circostanze per poi rivendere il calciatore in questione al miglior offerente col rischio che, tra le tante cose, si scateni una vera e propria asta al rialzo nel corso della prossima estate. Apriamo parentesi: è proprio questo tutto ciò che spera di ottenere il Chelsea e, a farne le spese, sarebbe in quel caso proprio l’Inter: club che potrebbe arrivare a non poter più permettersi l’ex Manchester United. Svelato ora un possibile scenario.

Calciomercato, altro che Inter per Lukaku: può spuntare fuori la pista Newcastle in caso di piazzamento in Champions

Con un Romelu Lukaku che resta da considerarsi, anche in un futuro imminente, fuori dai piani del progetto tecnico londinese, il Chelsea potrebbe finire per approfittare dell’ottimo rendimento del belga per piazzarlo ad un prezzo vantaggioso da una qualsiasi altra parte. In questo caso, attenzione anche alla Premier.

Tutto ciò in cui i ‘Blues’ sperano, non è altro che il fatto che tutta una serie di club europei arrivino a bussare alla propria finestra per chiedere informazioni su Romelu Lukaku intavolando, da quel momento in poi, una vera e propria trattativa magari. Tra le tante società che ben presto potrebbero, anche, provare a tentare un affondo per il belga potrebbe esserci il Newcastle: quest’oggi posizionato al terzo posto della classifica di Premier League e che, proprio in questa stagione, si sta rendendo protagonista di ottime cose.

Nel caso in cui, infatti, il club presieduto da Pif dovesse, a fine stagione, piazzarsi tra le prime quattro della classe – ottenendo, di conseguenza, il pass per la prossima edizione di Champions – l’intera dirigenza dei ‘Magpies’ è pronta a mettere su una campagna acquisti da urlo andando all’assalto di tutta una serie di campioni, incluso anche Lukaku magari. In quel caso, a sorridere sarebbero, per l’appunto, sia Newcastle che Chelsea, a discapito dell’Inter: club che, qualora si verificasse per davvero tutto ciò, dovrebbe da quel momento in poi fare a meno del belga per il futuro.