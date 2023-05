Messi-Inter, suggestione d’oro: Zanetti sentenzia

Il retroscena dell’accostamento del fuoriclasse argentino all’Inter nel recente passato, raccontato dal vicepresidente nerazzurro suo connazionale

L’approdo in finale di Champions League rappresenta per l’Inter il coronamento di un lavoro biennale fortemente ispirato al passato, a tinte moderne e con l’impronta stilistica del tecnico Simone Inzaghi.

Non è una sfilata di moda, quanto il cammino di un club che ha fatto della determinazione la sua arma vincente. E ora, nell’attesa di disputare l’incontro decisivo con gli avversari del Manchester City di Pep Guardiola, i nerazzurri chiedono concentrazione anche sulle ultime giornate di campionato da disputare.

Protagonismo, intensità e passione saranno le chiavi di volta per il gruppo, slanciato dal ritrovamento di Lautaro Martinez come vero leader e André Onana dalla parte opposta del campo a dettar legge sull’imbattibilità. Riscoperti anche Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, col motorino di Nicolò Barella a tutto gas, Inzaghi detiene gli incastri perfetti.

E pensare che tra le file di questa rosa qualitativamente superiore, in un passato non molto lontano, avrebbe potuto figurare anche Lionel Messi. Un sogno, più che una realtà. Per tanti motivi.

Il primo sta nella volontà del calciatore: giocare in Serie A non è mai stato nei suoi desideri più vicini, perché il campionato de La Liga ha ricoperto un ruolo estremamente importante nella sua formazione e quello francese di Ligue 1 ha rappresentato più il tentativo di costruzione di un progetto ambizioso.

Secondo, le condizioni economiche non sarebbero mai state favorevoli. Il pluripremiato Pallone d’Oro ha costi multimilionari spropositati, sui quali gli sceicchi d’Arabia vorrebbero investire.

Messi mai occasione concreta, per l’Inter resta un sogno

Di questo è ben consapevole il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, connazionale di Messi e suo profondo estimatore. “Non lo prendiamo neppure in considerazione, è un calciatore fuori portata. Non ce lo potremmo mai permettere, le possibilità economiche del calcio italiano sono molto limitate rispetto a quelle di altri campionati“, ha dichiarato l’ex difensore nel corso della trasmissione ‘Radio La Red’.

Una sentenza definitiva di cui i tifosi nerazzurri conoscevano già la risposta. Messi potrebbe tornare a giocare persino nel Barcellona qualora i blocchi imposti dall’UEFA sulle operazioni di mercato del club spagnolo venissero revocati e la questione del superamento del tetto salariale venisse risolta.

Ma anche le chance di permanenza al PSG permangono seppur flebili, come la suggestione che riporta il suo nome proprio in terra Araba per fronteggiare nuovamente come in passato un certo Cristiano Ronaldo.