Retrocessione e addio: dall’Inter al Milan, ritorno di fiamma

L’Inter credeva di poterlo portare a Milano quest’estate, ma poi il club inglese è stato più lesto, prendendolo durante la sessione invernale. Con la retrocessione della nuova squadra, il ragazzo potrebbe però optare per un veloce addio

Ricordate Carlos Alcaraz? Piero Ausilio lo aveva fatto osservare per mesi in Argentina, e sembrava che ci fosse una mezza intesa fra i nerazzurri e il Racing Club. Poi, all’inizio di gennaio, il centrocampista è stato venduto a sorpresa al Southampton per circa 15 milioni di euro. Gli inglesi lo hanno blindato con un contratto di quattro anni, con scadenza a giugno 2026. E hanno promesso al Racing un 15% sulla prossima vendita.

Ora, però, si parla di un possibile ritorno di fiamma per Carlos Alcaraz. La retrocessione del Southampton crea infatti i presupposti per un addio lampo. Il club inglese dovrà cedere i pezzi forti, che non si piegheranno alla prospettiva di giocare in Championship. Resta però da capire il prezzo al quale il Southampton potrebbe cedere il campioncino argentino.

A oggi non è affatto esclusa un’apertura alla formula del prestito con diritto di riscatto. Cioè la formula preferita dall’Inter e dalla sua dirigenza. In Spagna, però, parlano anche di un inserimento del Milan, che potrebbe corrispondere al club inglese il prezzo totale del cartellino, cioè più o meno 18 milioni. Il ventenne ha giocato sedici partite in tutto con il club inglese e ha firmato quattro reti.

Retrocessione e addio: Alcaraz torna a intrigare l’Inter

Insomma, la retrocessione del Southampton potrebbe far molto comodo all’Inter. Ausilio starebbe già studiando i vari colpi possibili. Fra i giocatori in uscita ci sono anche il centrale Lyanco, difensore brasiliano di origini serbe, che in passato ha giocato anche nel Torino e nel Bologna, che gioca come difensore centrale per il club della Premier League Southampton, e il 2001 Bella-Kotchap, difensore tedesco di gran fisico e ottime prospettive.

Pare che piaccia anche Will Smallbone, giocatore di proprietà del Southampton, ma che quest’anno ha giocato in prestito per lo Stoke City, dove ha collezionato 42 presenze con il club e ha disputato molte buone prestazioni, guadagnandosi anche una presenza in prima nazionale con la Repubblica d’Irlanda.

Ma il vero sogno proibito di Ausilio sarebbe mettere le mani sul vecchio pallino Alcaraz. Resta da capire quanti club potrebbero interessarsi al giovane. Il classe 2002, destinato a lasciare i Saints, fa gola a tanti. Oltre al Milan, ci sono anche vari club di Premier interessati (soprattutto il Brighton). E poi c’è il Benfica.

Sembra comunque che il ragazzo preferisca una destinazione italiana. In Inghilterra non si è trovato benissimo. Qualche settimana fa ha confessato in un’intervista di aver avuto parecchi problemi di adattamento. Anche se si è divertito molto a giocare nella massima serie inglese, Carlos non è ancora riuscito a comunicare con i giocatori del Southampton. Ha studiato l’inglese, ma i risultati sono stati scarsi.

“Quello che trovo più difficile è la lingua, non riesco a comunicare bene con i miei compagni di squadra“, ha detto. “Giocare qui è un sogno per me. Oggi siamo in un brutto momento, ma abbiamo lottato con orgoglio per restare in Premier“.