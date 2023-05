Blitz Inter a Madrid: Marotta lo prende gratis

Eccola qui, l’ultima novità per quanto riguarda i progetti di calciomercato dell’Inter: si parla di primi contatti con un difensore del Real Madrid da prendere gratis

Secondo quanto riportato da Marca, l’Inter avrebbe contattato Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in scadenza di contratto coi Blancos a giugno. L’idea di Beppe Marotta sarebbe dunque quella di assicurarsi gratis il difensore trentatreenne del Real Madrid come possibile sostituto di Skriniar.

L’Inter pensa già da tempo a costruire la squadra per il prossimo anno. Uno dei nodi fondamentali riguarda la difesa: bisogna trovare il sostituto di Skriniar. I nomi dei profili seguiti sono noti: Scalvini, Demiral, Becao, Danso, Pavard, Chalobah… Ma nelle ultime è tornato in auge un nome di cui vi avevamo già parlato un mesetto fa: quello di Nacho Fernandez del Real Madrid. Per ora si tratta solo di una voce, che però ha cominciato a circolare sempre con maggiore insistenza.

Ma davvero l’Inter starebbe puntando forte sullo spagnolo? Nacho Fernandez, classe 1990, veste la maglia dei Blancos dal 2012, ed è un titolare fondamentale per gli equilibri della squadra allenata da Ancelotti.

Il madrileno, quest’anno, ha collezionato quarantuno presenze tra Liga, Champions, Copa del Rey, Supercoppa spagnola e Mondiale per club. Ha segnato una sola rete e ha servito un solo assist. Ma non sono queste le cose che ci si aspetta da lui. Ad Ancelotti, Nacho piace per la sua esperienza e per la sua versatilità. Nasce difensore centrale, ma gioca tranquillamente come terzino destro e sinistro o come mediano.

Gratis dal Real Madrid: Marotta vuole Nacho

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Marca, la dirigenza dell’Inter avrebbe già avviato i contatti con Nacho Fernandez, che è in scadenza di contratto il prossimo giugno. Sembrava che il difensore volesse chiudere la sua carriera a Madrid, ma qualcosa potrebbe essere andato storto.

Se finora non è ancora arrivato il rinnovo, è lecito pensare che i Blancos potrebbero perderlo a zero. Quindi Marotta, che si è fatto soffiare Skriniar (in partenza gratis per Parigi a fine stagione), potrebbe rispondere prendendo gratis il vecchio Nacho del Real Madrid: il miglior difensore disponibile a zero sulla piazza, insieme a N’Dicka.

Marca scrive che già nel mese di marzo di quest’anno, l’Inter avrebbe provato un avvicinamento: un blitz per convincere il calciatore. E Nacho si sarebbe lasciato lusingare, a quanto pare, chiedendo però del tempo per poter valutare una controproposta da parte del Real. Quell’offerta sarebbe arrivata, sempre secondo Marca: il Real Madrid avrebbe già presentato un’offerta per il prolungamento di contratto al calciatore, ma il difensore non avrebbe detto né sì né no.

La specialità di don Beppe, il colpo a zero che non ti aspetti

Come si dice in certi casi, non resta che attendere eventuali evoluzioni, per capire se erano tutte chiacchiere oppure se c’era qualcosa di fondato. Per i media spagnoli l’interesse interista c’è, e dovrebbe essere pure forte. Marotta ama questo tipo di affari, sono la sua specialità. E se davvero l’ad nerazzurro si è messo in testa di corteggiare il difensore madrileno, l’Inter potrebbe davvero portare un ex blancos a Milano.

Tempo fa, verso la fine di marzo, Nacho parlò in conferenza stampa dei suoi progetti futuro, e sembrò voler far intendere di essere orientato a rimanere al Real. “Sto cercando solo di vivere il presente, sono nel momento più bello della carriera, all’inizio sembrava tutto difficile ma poi la situazione è cambiata“, aveva spiegato il difensore.

“Per me sarebbe lo stesso anche con due anni di contratto in più. In questo momento sono soddisfatto, prenderemo una decisione con il Real Madrid dopo esserci parlati. Io non so neanche cosa significhi giocare in un altro club, sono sicuro che difficilmente troverò un posto migliore. Voglio potermi sentire importante com’è stato in questi ultimi anni, non cerco più minuti o soldi ma solo di sentire ricambiato il mio impegno. All’inizio non era così e per me è stata molto dura”.