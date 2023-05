Tutto fatto, la firma verrà annunciata in questa settimana

I nerazzurri sono ormai costretti a virare altrove. Il calciatore ed il suo futuro club hanno già raggiunto l’intesa per il suo trasferimento. Ufficialità a giorni

Marotta e Ausilio, pur dovendo far fronte ad un budget alquanto limitato, andranno nella prossima estate a caccia di tutta una serie di potenziali nuovi innesti. Tra i tanti osservati speciali, vi sono infatti numerosissimi difensori.

E’ questa la priorità dell’Inter: dover tesserare entro la prossima sessione di calciomercato estiva un nuovo centrale di difesa che si occupi di sostituire nella maniera più degna il partente Skriniar, calciatore che in tutti questi ultimissimi anni ha certamente dato tanto alla causa interista ma che, con tutta una serie di proprie manovre, ha sgretolato in un niente il suo rapporto che aveva inizialmente assieme alla tifoseria nerazzurra.

Di nomi, in questi ultimi tempi, ne sono sorti fuori anche fin troppi. Oltre all’ormai ex obiettivo Tiago Djalo, reo di essersi procurato negli scorsi mesi la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, era sorta fuori anche la candidatura di Caglar Soyuncu: difensore in scadenza col Leicester e che, pur essendo finito sotto i radar dell’Inter in questi ultimi tempi, è ormai prossimo a dover vestire i colori dell’Atletico Madrid.

Calciomercato, altro che Inter per Soyuncu: accordo già raggiunto con l’Atletico, ufficialità nei prossimi giorni

Proprio come appreso da alcune fonti estere, Caglar Soyuncu e l’Atletico Madrid hanno già raggiunto l’intesa per far sì che il classe ’96 metta piede in Spagna a partire già dalla prossima estate.

Sarà, infatti, a partire da inizio luglio in poi che il centrale di difesa turco diventerà, a tutti gli effetti, un nuovo tesserato dell’Atletico Madrid: club che lo ha, di fatto, strappato al Leicester per via del suo contratto in scadenza e che lo assicurerà, praticamente, a zero.

Ad essere sinceri, le due parti hanno già delineato tutti i dettagli della seguente operazione ed è per questo che Soyuncu si appresta a dover mettere nero su bianco su un contratto che avrà data di validità sino a giugno 2027.

Nulla da fare, quindi, né per le ‘Foxes’ – sua attuale società che aveva offerto il rinnovo al calciatore, rifiutato però proprio da quest’ultimo – né tantomeno per l’Inter: altro club al quale era stato accostato lo stesso centrale classe ’96.

Soyuncu – messo ormai in disparte dal Leicester per via della sua decisione intrapresa, per lui sole 9 presenze stagionali condite da 1 rete – diventerà, infatti, un nuovo calciatore dei ‘Colchoneros’ con l’ufficialità del seguente affare che arriverà già nell’arco di questa settimana.