Finale Coppa Italia 2022-23: designato l’arbitro di Fiorentina-Inter

Nominato il giudice di gara che condurrà la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. I precedenti sorridono maggiormente alla squadra di Inzaghi

Sale l’ansia e aumenta l’adrenalina in vista di questo terzo confronto stagionale che, nella serata di mercoledì sera, andrà in scena tra la compagine di Vincenzo Italiano e quella di Simone Inzaghi. Questa volta, però, in palio non ci saranno i tre punti bensì un trofeo tanto ambito come quello della Coppa Italia.

A onor del vero, le due formazioni si sono già affrontate per ben due volte in campionato nell’intero arco di questa stagione, col bilancio che – momentaneamente – resta in netta parità. Una vittoria per parte ottenuta, rispettivamente, tra le mura nemiche. Questo perché sia Fiorentina che Inter sono state in grado di imporsi in quest’annata, l’una sull’altra, fuori casa.

Pensiamo, ad esempio, al 3-4 ottenuto in favore dei nerazzurri nello scorso 22 ottobre in quel dell’Artemio Franchi’, oppure allo 0-1 – con rete di Bonaventura – che Biraghi e compagni sono riusciti a strappare al ‘Meazza’ lo scorso 1 aprile.

Ora però, come già preannunciato d’altronde, ambedue le compagini tornano ad affrontarsi in una delle più prestigiose competizioni italiane, quale quella della Coppa Italia: dove, per questa importantissima gara, è stato scelto Massimiliano Irrati come giudice di gara.

Fiorentina-Inter, arbitra Irrati: a lui il compito di dirigere la finale di Coppa Italia 2022-23

Sarà Massimiliano Irrati ad arbitrare Fiorentina-Inter di mercoledì 24 maggio, sfida che prenderà il via alle ore 21 in quel dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

Il giudice di gara della sezione di Pistoia ha già incontrato più e più volte i nerazzurri, in passato, sul proprio cammino. Con lui l’Inter, nell’arco della propria storia, ha già fatto registrare 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte contro i 4 successi, i 2 pareggi e i 6 ko rimediati dalla Fiorentina con Irrati alla direzione del match.

Questa volta, assieme a lui ci saranno Carbone e Lo Cicero come assistenti, IV uomo designato Michael Fabbri, mentre in sala VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni, coadiuvato dal duo Marini–Ranghetti, quest’ultimo assistente di riserva.