Manchester City-Inter: designato l’arbitro della finale di Champions League

La UEFA ha appena reso noto chi sarà a dirigere l’attesissima finale di Champions tra Manchester City e Inter. Svelata la designazione arbitrale completa

E’ solo questione di tempo. Più trascorrono i giorni e più ci avviciniamo, man mano, alla finale di Champions League del prossimo 10 giugno: sfida che prenderà il via alle ore 21 in quel dell’Atatürk Olympic Stadium’ di Istanbul e alla quale prenderanno parte Manchester City e Inter.

Pur avendo più di una semplice accomunanza tra loro, come per esempio quella di aver visto tutta una serie di calciatori militare sia al fianco del Manchester City che dell’Inter in tutti questi ultimi anni, le due squadre appena sopracitatevi non si sono mai e poi mai affrontate nel corso della loro lunghissima storia calcistica in un confronto ufficiale.

Sarà, infatti, la prima volta che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra e con la ‘Beneamata’ che, d’altronde, incrocerà in maniera inedita una squadra inglese in una finale di Coppa: sfida che questa volta sarà diretta dal giudice di gara polacco Szymon Marciniak.

Manchester City-Inter, arbitra Marciniak: la designazione arbitrale completa della finale di Champions League

Si tratterà della prima finale di Champions che il direttore di gara polacco dirigerà, per la prima volta, nell’arco della sua intera carriera, inauguratasi nel 2011 e dopo che lo stesso Marciniak ha svolto il compito di IV uomo in quella del 2018.

Il polacco, nel corso di questa stagione, ha già incontrato sia una compagine che l’altra durante il proprio cammino europeo condotto in quest’annata dalla squadra di Pep Guardiola e da quella di Simone Inzaghi: rispettivamente nella semifinale di ritorno Manchester City-Real Madrid, terminata 4-0, e negli ottavi di finale di ritorno Porto-Inter, conclusasi per 0-0.

Questa volta, a coadiuvarlo ci saranno Paweł Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL) come assistenti, mentre il IV ufficiale di gara sarà Istvan Kovacs (ROM). Come arbitro di riserva vi sarà, invece, Vasile Florin Marinescu (ROM) ed, infine, al VAR Tomasz Kwiatowski (POL) assistito da Bartosz Frankowski (POL) e da Marco Fritz (GER).