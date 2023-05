Rottura con Allegri e contatto con Zanetti: ‘Portalo all’Inter’

Tensioni in casa Juventus con il tecnico e addio vicino, l’Inter potrebbe tentare l’affondo a parametro zero grazie all’aiuto del vicepresidente connazionale

Dapprima la sconfitta nella seconda delle due semifinali di Europa League per mano del Siviglia, poi la sentenza definitiva sull’assegnazione dei punti di penalizzazione che escluderebbero – almeno per il momento – la Juventus dalle coppe europee per la prossima stagione. Un epilogo tristissimo, punta dell’iceberg di una stagione complessivamente da gettar via. Sia sotto il profilo dei risultati di squadra che per le vicende che hanno investito il vecchio CdA.

Il club bianconero è, per molti, una realtà da rifondare nella quasi totalità. Soltanto alcuni elementi meriterebbero di restare per onorare la maglia e rilanciare la storia bianconera, mentre altri sarebbero già in rottura totale con lo staff tecnico di cui Massimiliano Allegri è saldo capostipite.

Nonostante le lamentele ricevute e le profonde crepe con la tifoseria, il tecnico toscano detiene lo scettro del potere decisionale negli schemi di squadra e dunque anche la possibilità di tagliare fuori nomi importanti dal progetto del futuro. Tra questi figurerebbe anche uno dei calciatori che in diverse circostanze ha rappresentato una vera salvezza, ma che sotto tanti altri punti di vista non è poi stato tanto diverso dal resto del gruppo.

Angel Di Maria, di cui spesso si è discusso proprio in chiave rinnovo con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe oggi non essere riconfermato dalla Juventus. Una decisione parzialmente condivisa da entrambe le parti, se non fosse che per l’esterno argentino la sostituzione avvenuta nel corso della partita persa contro il Siviglia ha fatto traboccare la goccia della sopportazione fuori da un vaso pieno di malumori.

Zanetti ci mette una buona parola, l’Inter fa il resto: colpo a zero inatteso

Il calciatore è amareggiato dai risultati di squadra ed è ben consapevole che oramai il suo futuro potrebbe non voler dire Juventus, fuori dallo scenario internazionale europeo, come raccontato da ‘calciomercato.it‘. In questo gioco di sguardi, contatti e tentativi forzati, Di Maria potrebbe anche essere avvicinato dalla stessa formazione che della tradizione argentina ne fa ancora oggi un caposaldo.

L’Inter, rappresentata da Lautaro Martinez ma soprattutto il vicepresidente Javier Zanetti, potrebbe diventare la sua sua nuova casa. Sempre che quest’ultimo metta una buona parola e sappia convincerlo, promettendo un ruolo di rilievo negli schemi di Simone Inzaghi in vista di una quasi certa qualificazione alla prossima edizione di Champions League, rampa di lancio ideale per la riconferma nella Nazionale di Lionel Scaloni verso la partecipazione alla Copa America 2024. Il prezzo? Rigorosamente a parametro zero, vera specialità per l’amministratore delegato Giuseppe Marotta.