Inter, Marotta ‘gelato’: “Offerta migliore dalla Premier”

Marotta si blocca di fronte alle dichiarazioni del collega, che parla di un’offerta già arrivata dalla Premier: il piano dell’Inter entra già in crisi

All’improvviso sembra che l’italianità sia diventato un valore importante per una squadra che si chiama Internazionale. In verità il discorso è un altro: l’Inter non può permettersi di acquistare all’estero giocatori non pronti per la Serie A, che costano tanto e chiedono parecchi milioni di ingaggio. Quindi si preferisce puntare sui giovani italiani.

I nomi grossi, in questo senso, sono quelli di Scalvini (che arriverebbe al posto di Skriniar) e di Frattesi (che sarebbe inserito per sostituire Gagliardini). E poi c’è anche Retegui (sì, è italiano pure lui, oriundo ma italiano), da inserire in attacco, magari al posto di Correa. Detta così, sarebbe un bell’up-grade per la squadra. Ma ci sono vari ostacoli, soprattutto di natura economica.

L’Inter ci proverà comunque, come ha lasciato intendere Marotta in un’intervista dopo Napoli-Inter: piacciono molto sia Scalvini che Frattesi. Con la Champions League (la finale e la possibile qualificazione alla prossima edizione) l’Inter non ha più bisogno di cedere per tappare il buco nel bilancio, ma ciò non vuol dire che siano magicamente spuntati fuori fondi per investire massicciamente sul mercato.

La strategia di Marotta per ringiovanire la rosa interista

Il piano è dunque quello di cedere un pezzo grosso (per esempio Robin Gosens) e poi qualche giovane di belle speranze (Mulattieri, Satriano, Esposito, Salcedo, Pirola…) per racimolare in tutto una quarantina di milioni.

Per prendere sia Giorgio Scalvini che Davide Frattesi, però, di milioni, ne servirebbero circa 70. Ecco perché l’Inter non ha ancora parlato né con l’Atalanta né con il Sassuolo. E poi bisogna guardarsi anche dall’accanita e spaventosa concorrenza, soprattutto quella estera. Dalla Premier potrebbe giungere l’offerta difficilmente pareggiabile da Beppe Marotta.

La situazione è delicata, anche da un punto di vista diplomatico. L’Inter non può forzare, né può esporsi e compromettersi, visto che ci sono tante situazioni ancora dubbie (i rinnovi, le cessioni, la sponsorizzazione). Quindi per ora si attende.

Su Frattesi, per esempio, oltre all’Inter, ci sono da tempo Juventus, Roma e Napoli. E poi ci sono i club di Premier Ligue, che possono spendere tanto e senza la necessità di dover sfruttare formule indirette, come il prestito con obbligo di riscatto.

Carnevali gela Marotta: “L’offerta migliore per Frattesi è arrivata dalla Premier“

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato diffusamente di mercato e del futuro di Frattesi, in risposta alle dichiarazioni di Marotta, e alle voci di una possibile offerta giunta dalla Premier.

“Non ho parlato con lui su quali società potrebbero essere interessate“, ha detto Carnevali, riferendosi al centrocampista classe 1999 nato a Roma. “Ad oggi sto cercando di capire quale sarà l’opportunità migliore per il Sassuolo, che per il momento arriva da una società di Premier. Ora è prematuro, tutti insieme cercheremo di capire se ci sarà davvero una richiesta importante da una società italiana“.

E quale potrebbe essere questo club di Premier pronto a fare un’offerta per gelare Marotta, Arrivabene, Giuntoli, Maldini e Pinto? Secondo alcune voci, potrebbe essere il Brighton di De Zerbi, oppure il ricchissimo Newcastle. E a quanto pare Frattesi sarebbe in dubbio: la Premier lo intriga, ma per questioni familiari preferirebbe continuare in Italia, almeno per un altro biennio.

L’Inter, comunque, non molla la presa. Davide Frattesi ha impressionato non solo la dirigenza ma anche Inzaghi. E così è arrivata anche l’ammissione di interesse da parte dell’amministratore delegato Beppe Marotta, che forse va intesa come mossa studiata per far pressione sul giocatore. Il percorso in Champions ha migliorato la situazione finanziaria dei nerazzurri, ma Zhang ha già fatto capire che non saranno contemplate follie sul mercato.

Quindi Marotta punterà su una formula di prestito con obbligo e su varie contropartite. Al Sassuolo potrebbero interessare Mulattieri e Fabbian, ma l’Inter sarebbe più propensa a offrire Oristanio e Agoumé. Che sono comunque due ottimi profili, valutabili insieme una ventina di milioni.