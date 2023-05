Nuovo allenatore, c’è il nome: “Ha parlato col presidente”

Prima era l’Inter a cercare un nuovo allenatore, ora invece sono i campioni d’Italia a essersi messi alla disperata ricerca di un sostituto di Spalletti: un ex obiettivo interista ha già parlato con il presidente De Laurentiis

Ora Simone Inzaghi non teme alcuna ombra: sia Zhang che Marotta lo hanno di fatto confermato anche per l’anno prossimo sulla panchina dell’Inter. Ed è difficile pensare che l’allenatore piacentino possa dimettersi spontaneamente a fine stagione. Diversa la situazione di Spalletti.

Aurelio De Laurentiis potrebbe perdere Giuntoli e Spalletti. Il primo sembra essere già stato lusingato dalla Juventus. L’altro, forse deluso da certi comportamenti della proprietà o della piazza, potrebbe prendersi un anno sabatico oppure trasferirsi in Premier.

Intanto il Napoli cerca un nuovo allenatore, e il presidente De Laurentiis sembra avere le idee poco chiare. Ha parlato con Antonio Conte, poi con Garperini. Si è messo in contatto con il procuratore di Klopp. E infine ha cercato di contattare anche De Zerbi e Thiago Motta.

Motta, che fino a un mesetto fa, sembrava destinato a sedersi sulla panchina dell’Inter, potrebbe essere intrigato dalla prospettiva di trasferirsi al Napoli come nuovo allenatore, e secondo alcune voce avrebbe già parlato con il presidente del club azzurro.

Nuovo allenatore al Napoli: “Il presidente e il mister hanno già parlato“

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto il punto sulle rivoluzioni in panchina che potrebbero verificarsi per molte squadre di Serie A. “Qualche tempo tutti davano per scontata la conferma a Napoli di Spalletti e io dicevo di andare cauti“, ha spiegato Brambati. “Se fossi in Elkann, resetterei tutto: metterei tutto in mano alle persone giuste, per rivoluzionare. E sarei sicuro che Giuntoli farebbe di tutto per portarsi dietro Spalletti. Dovresti ricostruire l’asse che ha fatto vincere lo Scudetto al Napoli“.

Secondo Brambati, però, la ricostruzione ha bisogno di tempo: “Giuntoli e Spalletti hanno bisogno di un paio di anni per ricostruire. Meglio spendere tanto adesso per fare i soldi dopo. Ora devi pagare gli errori fatti prima, ma poi avrai i frutti. Se continui con questa ambiguità, perché ti tieni un allenatore non creduto da tre-quarti dello spogliatoio e neanche a livello ambientale“.

Poi è arrivata la bomba su chi potrebbe sedere sulla panchina del Napoli. Niente Conte, né Italiano. No a Gasperini e a un Benitez bis. “Io so che il presidente De Laurentiis si è già mosso e ha parlato con Thiago Motta: vuole lui come nuovo allenatore“.

Napoli: chi sarà il nuovo allenatore?

Secondo la stampa sportiva italiana, in prima fila, per sostituire Spalletti ci sarebbero appunto Italiano e Thiago Motta. Ma altri affermano che il vero sogno di De Laurentiis sarebbe Antonio Conte. Si racconta però che il salentino avrebbe preso tempo, senza dare una risposta al presidente del Napoli, e questa cosa potrebbe aver già indispettito De Laurentiis.

L’altro nodo riguarda Cristiano Giuntoli. Il ds vuole andarsene, ma il presidente starebbe provando a rendergli la vita impossibile. Dopo un lungo tira e molla, si è arrivati a questa soluzione. ADL avrebbe accettato la partenza di Giuntoli, ponendogli però due limiti: divieto di trasferirsi alla Juventus o di tornare a lavorare con Sarri.

🎥 #Inter – L’allenamento di rifinitura dei nerazzurri alla vigilia della finale di #CoppaItalia: mister #Inzaghi, come succede spesso, tra i primi a entrare in campo #FiorentinaInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/o0Dy1iEmHs — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 23, 2023

Non sembra però il caso che a Napoli si vada avanti con un direttore sportivo scontento. Quindi può anche darsi che De Laurentiis alla fine liberi Giuntoli. Alla dirigenza partenopea piacerebbe lavorare con Accardi dell’Empoli.